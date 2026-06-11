Julián Quiñones, anotador del primer gol del Mundial 2026, y su vínculo con Honduras

Ciudad de México, México.- El primer gol de un Mundial siempre será especial y para Julián Quiñones no será la excepción al marcar la primera diana de la Copa del Mundo 2026. A los 8 minutos el colombiano naturalizado mexicano abrió la cuenta en el Estadio Azteca luego de un error en salida de Sudáfrica en su duelo vs México.

Quiñones aprovechó un robo de balón de Erik Lira y con la derecha mandó a guardar entre las piernas del arquero Ronwen Williams. El delantero tiene 29 años y milita en el Al-Qadisiyah de la primera división de Arabia Saudita. Él nació en Magüí Payán, Colombia, y se nacionalizó mexicano para debutar con el Tricolor el 17 de noviembre de 2023 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En ese momento lo hizo durante el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, cotejo que ganó Honduras 2-0.