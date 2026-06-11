México vs Sudáfrica: protestas y algarabía se adueñan de la inauguración del Mundial

A pocas horas para que se inaugure el Mundial 2026 con el México vs Sudáfrica, es un ambientazo el que se está viviendo en la Ciudad de México y específicamente en el Estadio Azteca... ¡Hasta colombianos se roban las miradas!
Miles de mexicanos se hicieron presentes al Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México, llevando la Copa del Mundo y con la esperanza de tener un buen torneo.
Este grupo de colombianos se robó la miradas en Ciudad de México, los colombianos decidieron sumarse a la fiesta fuera del coloso de Santa Ursula.
El color de los mexicanos destaca en la previa del México vs Sudáfrica, encuentro pactado para la 1:00 PM, hora hondureña.
La belleza mexicana no pudo faltar en esta inauguración de la Copa del Mundo. Será la tercera vez que México sea sede de la justa.
Familiares y amigos de personas desaparecidas se manifiestan este jueves, previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México.
Muchos ciudadanos en la Ciudad de México se han acercado al estadio para protestar, varias de estas protestas por ciudadanos desaparecidos.
n medio de la efervescencia futbolera por el Mundial 2026, México recibe el torneo con una serie de demandas sociales que buscan aprovechar la atención internacional que acompaña al evento, desde la crisis de desapariciones y las protestas magisteriales hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público.
Entre operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales, la fiesta mundialista convive con una tensión latente en las calles cuyo alcance aún está por definirse.
En Ciudad de México, sede del partido inaugural en unas horas, la presencia del Mundial ya se extiende mucho más allá del estadio. Zonas para aficionados, conciertos y activaciones culturales han llevado el Mundial a plazas y espacios públicos de la capital.
El ambiente mundialista no es el único que ocupa las calles. A la par de los preparativos para el torneo, la ciudad convive con operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales.
Vallas, filtros y miles de policías alrededor del Estadio Azteca han convertido la seguridad en una de las imágenes más visibles de la inauguración.
El sur de la capital concentra este jueves las principales tensiones alrededor de la inauguración.
Mientras el gobierno intenta blindar el Estadio Azteca, maestros, familiares de desaparecidos y otros grupos buscan acercar lo más posible sus reclamos al principal escenario del Mundial.
Se esperan más de 85 mil personas en el Estadio Azteca para el México vs Sudáfrica.