México vs Sudáfrica EN VIVO: Hora y dónde ver inauguración del Mundial 2026 en directo

Ciudad de México, México.- La fiesta del fútbol comienza este jueves cuando México y Sudáfrica se enfrenten en el Estadio Azteca en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026. Ante su gente y con la presión propia de ser anfitrión, el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará arrancar con una victoria que fortalezca la ilusión de millones de aficionados que sueñan con una actuación histórica del Tri.

Aunque el "Vasco" Aguirre tuvo que lidiar durante los últimos meses con varias bajas por lesión, gran parte de sus futbolistas lograron recuperarse a tiempo para la cita mundialista. La experiencia del seleccionador mexicano y la profundidad de su plantel le permiten mantener la confianza de cara a un compromiso en el que cualquier resultado distinto al triunfo sería considerado una decepción.

México apostará por una base sólida en defensa con Johan Vásquez y César Montes como referentes en la zaga, mientras que Édson Álvarez y Erik Lira aparecen como opciones importantes para darle equilibrio al mediocampo. En ataque, la selección azteca depositará buena parte de sus esperanzas en la sociedad conformada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones, dos delanteros que llegan en un destacado momento futbolístico y con la responsabilidad de marcar diferencias desde el debut.

Sin embargo, Sudáfrica no pretende asumir el papel de invitado. El conjunto africano, dirigido por Hugo Broos, confía en el orden táctico y en la velocidad de sus contragolpes para sorprender al anfitrión. Con Lyle Foster como principal referencia ofensiva y tras varios días de preparación en condiciones similares a las de Ciudad de México, los "Bafana Bafana" intentarán repetir actuaciones memorables ante el Tri, como el empate 1-1 en la inauguración del Mundial de 2010 o la victoria conseguida en 2005.

Más allá del estreno, el encuentro podría marcar el rumbo del Grupo A. Tanto México como Sudáfrica saben que sumar puntos desde el inicio será determinante antes de medirse a Corea del Sur y República Checa, selecciones que también aspiran a avanzar a los octavos de final. Por ello, el duelo en el Azteca promete emociones, intensidad y la presión propia de un Mundial que finalmente levanta el telón.