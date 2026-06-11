De los pulpos a los algoritmos: la inteligencia artificial elige al campeón del Mundial 2026

En su resultado, España también sería el máximo favorito (27 %), por delante de Argentina (21 %). En semifinales se quedarían Francia e Inglaterra. Los modelos de IA utilizados por la consultora Hubler dan como favorito a Francia en dos de los tres casos. En los estudios con GPT-4.1 y con Claude Sonnet 4.5, los de Didier Deschamps ganarían en la final a Argentina (España y Brasil serían semifinalistas).