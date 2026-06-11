¿Quién es el aficionado muerto en el estadio Azteca en pleno arranque del Mundial 2026?

Comienzan a salir detalles de la muerte de aficionado en las afueras del estadio Azteca previo al arranque del partido entre México y Sudáfrica del Mundial 2026.
La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca se vio empañada por un trágico suceso ocurrido en las afueras del recinto.
Medios aztecas informaron que un aficionado falleció poco antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica.
El incidente tuvo lugar en la puerta 1 del Coloso de Santa Úrsula, donde el hombre cayó repentinamente al suelo.
Según los primeros informes, la víctima era un ciudadano alemán de 40 años de edad.
Los equipos de emergencia reaccionaron de inmediato para brindarle asistencia médica.
El personal de salud le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo.
No obstante, los esfuerzos realizados resultaron insuficientes y se confirmó su fallecimiento en el lugar.
Personas que se encontraban cerca relataron que se vivieron momentos de tensión y consternación.
Además, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que evidencian la rápida actuación de los cuerpos de emergencia presentes en el operativo.
Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emita un comunicado oficial con más detalles sobre este lamentable hecho.