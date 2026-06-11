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¿Quién es el aficionado muerto en el estadio Azteca en pleno arranque del Mundial 2026?

El incidente tuvo lugar en la puerta 1 del Coloso de Santa Úrsula

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:25
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Comienzan a salir detalles de la muerte de aficionado en las afueras del estadio Azteca previo al arranque del partido entre México y Sudáfrica del Mundial 2026.

Fotos: Cortesía.
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La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca se vio empañada por un trágico suceso ocurrido en las afueras del recinto.
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Medios aztecas informaron que un aficionado falleció poco antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica.
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El incidente tuvo lugar en la puerta 1 del Coloso de Santa Úrsula, donde el hombre cayó repentinamente al suelo.
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Según los primeros informes, la víctima era un ciudadano alemán de 40 años de edad.
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Los equipos de emergencia reaccionaron de inmediato para brindarle asistencia médica.
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El personal de salud le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo.

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No obstante, los esfuerzos realizados resultaron insuficientes y se confirmó su fallecimiento en el lugar.
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Personas que se encontraban cerca relataron que se vivieron momentos de tensión y consternación.
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Además, en redes sociales comenzaron a difundirse videos que evidencian la rápida actuación de los cuerpos de emergencia presentes en el operativo.
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Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emita un comunicado oficial con más detalles sobre este lamentable hecho.
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