¿Cuántos millones de dólares se llevará el campeón del Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio arranca al Mundial 2026 y aquí te mostramos las altas sumas de dinero que se llevarán los mejores equipos del certamen.
La Copa del Mundo de 2026 marcará un antes y un después en el apartado económico, ya que la FIFA distribuirá una cifra histórica de 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes.
El país que logre levantar el trofeo en Estados Unidos, México y Canadá se hará acreedor a un premio de 50 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor incentivo económico entregado a un campeón mundial.
Por su parte, la selección que termine en la segunda posición recibirá 33 millones de dólares, una cantidad significativa pese a quedarse a las puertas de la gloria.
El combinado nacional que concluya en el tercer puesto obtendrá una recompensa de 29 millones de dólares por su destacada actuación en el torneo.
Mientras tanto, el equipo que finalice en la cuarta casilla ingresará 27 millones de dólares a las arcas de su federación.
Las selecciones eliminadas en la ronda de cuartos de final, es decir aquellas ubicadas entre el quinto y octavo lugar, serán premiadas con 19 millones de dólares cada una.
Los países que consigan avanzar hasta los octavos de final asegurarán un pago de 15 millones de dólares, reflejando la importancia de superar la fase inicial.
Una de las novedades del formato de 48 equipos es la incorporación de los dieciseisavos de final, instancia en la que los clasificados recibirán 11 millones de dólares.
Incluso las selecciones que no logren avanzar más allá de la fase de grupos obtendrán un ingreso de 9 millones de dólares, garantizando beneficios económicos para todos los participantes.
Adicionalmente, la FIFA entregará 1.5 millones de dólares a cada federación clasificada para apoyar la preparación previa al certamen, incluyendo concentraciones, logística y organización.
El Mundial de 2026 se convertirá en la edición con la mayor bolsa de premios en la historia del fútbol, superando ampliamente las cifras registradas en torneos anteriores.
En comparación con Qatar 2022, el futuro campeón recibirá ocho millones de dólares más, evidenciando el crecimiento financiero que ha experimentado la competición.
La ampliación del campeonato de 32 a 48 selecciones ha sido uno de los principales factores detrás del incremento en los montos destinados a premios.
Entre el campeón y el subcampeón existirá una diferencia económica de 17 millones de dólares, un reflejo del enorme valor que tiene conquistar el título mundial.