  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026

Las predicciones de la astróloga continúan generando curiosidad, controversia y conversación entre los seguidores del fútbol

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 11:32
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
1 de 16

Se han revelado las escalofriantes predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente para el Mundial 2026 y aquí te contamos.

Fotos: Cortesía.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
2 de 16

A pocas horas del arranque del Mundial 2026, las predicciones sobre lo que podría suceder en el torneo han comenzado a multiplicarse en diferentes plataformas.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
3 de 16

Entre las voces que más expectativa generan se encuentra la de Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana que suele pronunciarse sobre acontecimientos de gran impacto mundial.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
4 de 16

En una de sus recientes apariciones, la vidente compartió su visión sobre las selecciones que tendrían mayores opciones de conquistar el campeonato.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
5 de 16

Aunque evitó señalar a un único favorito, mencionó a España, Portugal y Argentina como los países mejor posicionados para quedarse con el trofeo.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
6 de 16

Las declaraciones de Mhoni despertaron rápidamente reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la posibilidad de que sus pronósticos se hagan realidad.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
7 de 16

Además de hablar del aspecto deportivo, la astróloga emitió una serie de advertencias relacionadas con la seguridad durante la celebración del torneo.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
8 de 16

Según su interpretación, el Mundial podría desarrollarse en medio de un escenario internacional complejo y marcado por tensiones geopolíticas.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
9 de 16

Mhoni aseguró que algunos acontecimientos políticos podrían influir en el ambiente que rodeará a la competencia futbolística.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
10 de 16

Incluso mencionó la posibilidad de incidentes en espacios públicos vinculados al evento, como aeropuertos y otras zonas de gran concentración de personas.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
11 de 16

Entre las ciudades que, a su juicio, requerirían una vigilancia especial, citó a Houston, Chicago y Miami.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
12 de 16

La vidente también consideró que las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá deberán reforzar los protocolos de prevención y seguridad durante el certamen.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
13 de 16

En otro de sus pronósticos, hizo referencia a posibles desafíos en materia de salud pública derivados de la llegada masiva de aficionados de distintas partes del mundo.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
14 de 16

Mhoni expresó su preocupación por la eventual aparición o propagación de enfermedades virales durante el desarrollo del campeonato.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
15 de 16

No obstante, sus declaraciones forman parte de interpretaciones personales sin respaldo científico ni confirmación de organismos oficiales.
Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026
16 de 16

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 llega a su fin, las predicciones de la astróloga continúan generando curiosidad, controversia y conversación entre los seguidores del fútbol.
Cargar más fotos