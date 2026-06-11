Atentados, virus y equipo campeón: Mhoni Vidente y sus predicciones para el Mundial 2026

Se han revelado las escalofriantes predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente para el Mundial 2026 y aquí te contamos.
A pocas horas del arranque del Mundial 2026, las predicciones sobre lo que podría suceder en el torneo han comenzado a multiplicarse en diferentes plataformas.
Entre las voces que más expectativa generan se encuentra la de Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana que suele pronunciarse sobre acontecimientos de gran impacto mundial.
En una de sus recientes apariciones, la vidente compartió su visión sobre las selecciones que tendrían mayores opciones de conquistar el campeonato.
Aunque evitó señalar a un único favorito, mencionó a España, Portugal y Argentina como los países mejor posicionados para quedarse con el trofeo.
Las declaraciones de Mhoni despertaron rápidamente reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la posibilidad de que sus pronósticos se hagan realidad.
Además de hablar del aspecto deportivo, la astróloga emitió una serie de advertencias relacionadas con la seguridad durante la celebración del torneo.
Según su interpretación, el Mundial podría desarrollarse en medio de un escenario internacional complejo y marcado por tensiones geopolíticas.
Mhoni aseguró que algunos acontecimientos políticos podrían influir en el ambiente que rodeará a la competencia futbolística.
Incluso mencionó la posibilidad de incidentes en espacios públicos vinculados al evento, como aeropuertos y otras zonas de gran concentración de personas.
Entre las ciudades que, a su juicio, requerirían una vigilancia especial, citó a Houston, Chicago y Miami.
La vidente también consideró que las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá deberán reforzar los protocolos de prevención y seguridad durante el certamen.
En otro de sus pronósticos, hizo referencia a posibles desafíos en materia de salud pública derivados de la llegada masiva de aficionados de distintas partes del mundo.
Mhoni expresó su preocupación por la eventual aparición o propagación de enfermedades virales durante el desarrollo del campeonato.
No obstante, sus declaraciones forman parte de interpretaciones personales sin respaldo científico ni confirmación de organismos oficiales.
Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 llega a su fin, las predicciones de la astróloga continúan generando curiosidad, controversia y conversación entre los seguidores del fútbol.