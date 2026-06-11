Arranca el Mundial 2026: así fue la inauguración que dio inicio a la fiesta del fútbol

La ceremonia de apertura marcó el comienzo de una edición histórica de la Copa del Mundo, la primera que se celebra de manera conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, y también la primera que contará con la participación de 48 selecciones nacionales. La banda de rock Maná y la cantante mexicana Lila Downs se apuntaron el arranque del show musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México."Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs quien vistió un huipil blanco. Con su emblemática canción ‘Oye mi amor’, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Después vinieron las presentaciones de Danny Ocean, con el tema "Partidazo"; Belinda y Los Ángeles Azules interpretando "Por ella"; J Balvin, al ritmo de "Qué calor" y la esperada puesta en escena de Shakira.

Ciudad de México, México.- Con música, color, tecnología y miles de aficionados en las gradas, el Mundial 2026 quedó oficialmente inaugurado este jueves 11 de junio, dando paso a la competencia deportiva más importante del planeta.

Desde horas antes del acto inaugural, miles de aficionados comenzaron a llegar a los alrededores del estadio sede para vivir el ambiente mundialista. Banderas de distintos países, camisetas de selecciones y cánticos de los seguidores transformaron el escenario en una auténtica fiesta multicultural.

El espectáculo de inauguración combinó presentaciones musicales, elementos representativos de las naciones anfitrionas y una puesta en escena diseñada para destacar la diversidad cultural del continente norteamericano. Las luces, los efectos visuales y las actuaciones artísticas fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes y millones de espectadores que siguieron la transmisión alrededor del mundo.

Más allá del espectáculo, la ceremonia simbolizó el inicio de un torneo que promete hacer historia. Durante las próximas semanas, 48 selecciones buscarán levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial en una competencia que recorrerá múltiples ciudades de los tres países anfitriones.

La edición 2026 también representa un momento clave para la FIFA, ya que estrena un nuevo formato con más equipos participantes y una mayor cantidad de partidos, ampliando las oportunidades para que nuevas selecciones compitan en el escenario más importante del deporte.

Con el pitazo inicial del partido inaugural, la atención del planeta se concentra nuevamente en el fútbol. Millones de aficionados seguirán cada encuentro, mientras las ciudades anfitrionas se preparan para recibir a visitantes procedentes de todos los rincones del mundo.

Así, entre emoción, expectativa y una celebración que reunió culturas y nacionalidades, el Mundial 2026 comenzó oficialmente su recorrido hacia la gran final, donde una selección escribirá una nueva página en la historia del fútbol.