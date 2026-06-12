La sacó en silla de ruedas desde el cuarto piso: pareja de la chef Sandra luchó por su vida

Juan Fernando Lobo vio morir a su prometida de forma repentina y, pese a hacer todo lo posible por salvarle la vida, la reconocida chef llegó sin vida al Hospital Escuela.
Todo comenzó con una llamada de Sandra a su prometido, en la que le pidió que la acompañara a una consulta con su médico de cabecera debido a un fuerte dolor en la espalda y el cuello.
Juan Fernando accedió y juntos se trasladaron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde laboraba su médico de confianza, Pablo Alberto Cerritos Herrera.
Las autoridades investigan si la muerte de la chef fue provocada por una inyección que se le aplicó durante la consulta. En presencia de Juan Fernando, el doctor Cerritos le administró una inyección en la nuca y, según el relato, a partir de ese momento su estado comenzó a deteriorarse.
Tras recibir la inyección, la reacción de Sandra Díaz del Valle fue inmediata. Según relató su prometido, ella manifestó que sintió una especie de "electricidad" en el cuerpo y comenzó a colapsar.
Se presume que Sandra sufrió un infarto. El médico intentó reanimarla administrándole dos fármacos más, supuestamente por vía intravenosa, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente fue trasladada a otra sala, donde se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP), sin resultados positivos.
Ante la gravedad de la situación, el médico le indicó a Juan Fernando que la trasladara de urgencia al Hospital Escuela, ya que él no podía hacer nada más. La pareja de Sandra solicitó una ambulancia, pero al percatarse de que la ayuda tardaría en llegar decidió movilizarla por sus propios medios.
En medio de la desesperación y la preocupación, Juan Fernando la bajó en una silla de ruedas desde el cuarto piso del edificio donde funciona el CIAM. Luego la subió a su vehículo y la trasladó rápidamente al Hospital Escuela.
Al llegar al centro asistencial, los médicos le informaron que Sandra ya no presentaba signos vitales. La noticia provocó que Juan Fernando se derrumbaraal confirmar el fallecimiento de su prometida.
El deceso de la reconocida chef y presentadora fue reportado el pasado miércoles 10 de junio, precisamente el día en que cumplía 46 años de edad.