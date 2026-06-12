¿Tuvo relación con su muerte? Procedimientos estéticos a los que se sometió la chef Sandra

Tras la muerte de la presentadora y chef, una de las hipótesis que surgió es que habría presentado complicaciones relacionadas con el procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, información a la que tuvo acceso EL HERALDO detalla que dicha cirugía se realizó hace varios meses y que no fue la causa por la que fue llevada a un centro asistencial. ¿Qué fue lo que realmente pasó?