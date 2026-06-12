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¿Tuvo relación con su muerte? Procedimientos estéticos a los que se sometió la chef Sandra

Sandra Díaz del Valle se sometió a varios procedimientos estéticos, ¿esto tuvo relación con su muerte? Aquí los detalles a los que tuvo acceso EL HERALDO

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 08:18
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Sandra Díaz del Valle se sometió a varios tratamientos estéticos en los últimos años y además mantenía constancia en el gimnasio y en el cuidado de su salud personal. Tras su fallecimiento surgieron un sinfín de hipótesis. Aquí los nuevos detalles a los que tuvo acceso EL HERALDO.

 Foto: Cortesía
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Extraoficialmente se conoció que Sandra Díaz se había sometido a un procedimiento facial conocido como “cóctel para el rostro”, una técnica de mesoterapia facial utilizada para hidratar la piel.

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En 2025, la reconocida chef también se sometió a un tratamiento corporal reductivo enfocado en la disminución de talla y la mejora de la firmeza de la piel. “Cuidarme también es una forma de amarme”, escribió Sandra en sus redes sociales junto a fotografías.

 Foto: Cortesía
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En ese entonces, la chef explicó que el procedimiento incluyó terapias para reducir medidas, tensar la piel y favorecer la quema de grasa de manera segura y supervisada.

 Foto: Cortesía
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“Inicié mi tratamiento reductivo y ha sido un cambio hermoso: terapias que ayudan a reducir tallas, tensar la piel y quemar grasa de forma segura y profesional”, expresó en su publicación.

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“Después de los 40 nuestro metabolismo se vuelve más lento, pero eso no significa rendirse, significa buscar lo que nos hace sentir bien”, añadió.

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Tras la muerte de la presentadora y chef, una de las hipótesis que surgió es que habría presentado complicaciones relacionadas con el procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, información a la que tuvo acceso EL HERALDO detalla que dicha cirugía se realizó hace varios meses y que no fue la causa por la que fue llevada a un centro asistencial. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

 Foto: Cortesía
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Justo después de terminar el programa “Venga la Alegría”, en Azteca Honduras, Sandra se comunicó con su pareja y le dijo que tenía dolor en la espalda y en el cuello.

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A eso de la 1:00 de la tarde del miércoles 10 de junio, acudió al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), en compañía de Juan Fernando, para ser atendida por su médico de confianza, de nombre Pablo Alberto Cerritos Herrera.

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En presencia de su pareja, el doctor le aplicó una inyección en la nuca a Sandra y luego ella dijo que “sintió electricidad” y empezó a colapsar.

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Tras el deterioro de su estado de salud, el médico intentó reanimarla aplicándole dos fármacos más, supuestamente por vía intravenosa, pero ella no respondió y fue trasladada al Hospital Escuela, donde llegó sin vida.

 Foto: Estalín Irias/ EL HERALDO
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Como parte de las investigaciones, este jueves elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), médicos forenses y un fiscal del Ministerio Público (MP) se presentaron en la clínica donde la víctima fue atendida, para recabar indicios que ayuden a esclarecer la muerte.

 Foto: Estalín Irias/ EL HERALDO
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