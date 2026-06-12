Seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar fueron rescatados por la Fuerza Naval de Honduras

Gracias a Dios, Honduras- ​En una exitosa operación de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras lograron poner a salvo a seis tripulantes de nacionalidad cubana.

Los extranjeros se encontraban a la deriva en alta mar a 57 millas náuticas de la costa de La Mosquitia hondureña.​

El grupo viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica en su motor de arranque.