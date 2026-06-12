Seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar fueron rescatados por la Fuerza Naval de Honduras

Gracias a Dios, Honduras- En una exitosa operación de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras lograron poner a salvo a seis tripulantes de nacionalidad cubana.
Los extranjeros se encontraban a la deriva en alta mar a 57 millas náuticas de la costa de La Mosquitia hondureña.
El grupo viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica en su motor de arranque.
Gracias a la rápida respuesta, el guardacostas “Tegucigalpa” interceptó la nave y logró remolcarla hasta Cayo Caratasca, en Gracias a Dios donde todos se encuentran a salvo.
Los rescatados son responden al hombre de Carlos Adelzo Portillo quien es el capitán.
A lista se suman José Nelson Canon, Jairo Adalid Portillo, Frandi Portillo, Denilson Castillo y Reinaldo Rivera.
Los rescatados fueron llevados a la Base de Caratasca donde serán evaluados y obligados a gestionar su estado migratorio en el país.