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Seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar fueron rescatados por la Fuerza Naval de Honduras

Los seis cubanos se encontraban a al deriva en alta mar a 57 millas náuticas de la costa de La Mosquitia hondureña.​ Así fueron rescatados por la Fuerza Naval

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 11:38
Seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar fueron rescatados por la Fuerza Naval de Honduras

El grupo viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”.

 Foto: Cortesía

Gracias a Dios, Honduras- ​En una exitosa operación de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras lograron poner a salvo a seis tripulantes de nacionalidad cubana.

Los extranjeros se encontraban a la deriva en alta mar a 57 millas náuticas de la costa de La Mosquitia hondureña.​

El grupo viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica en su motor de arranque.

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Gracias a la rápida respuesta, el guardacostas “Tegucigalpa” interceptó la nave y logró remolcarla hasta Cayo Caratasca, en Gracias a Dios donde todos se encuentran a salvo.​

Momento en el que la Fuerza Naval rescató a seis cubanos que estaban a la deriva.

Momento en el que la Fuerza Naval rescató a seis cubanos que estaban a la deriva.

 (Foto: Cortesía)
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Los rescatados son responden al hombre de Carlos Adelzo Portillo quien es el capitán.

A lista se suman ​José Nelson Canon, ​Jairo Adalid Portillo, ​Frandi Portillo, ​Denilson Castillo y ​Reinaldo Rivera.

Los rescatados fueron llevados a la Base de Caratasca donde serán evaluados y obligados a gestionar su estado migratorio en el país.

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Redacción web
Carlos Molina

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