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Familiares esperan restos de las víctimas de la matanza en San Manuel, Cortés

Parientes acudieron a la morgue de San Pedro Sula para retirar los restos de las tres personas acribilladas en un bar del municipio de San Manuel, en Cortés

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 11:25
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Desencajados y llenos de tristeza llegaron a la morgue de San Pedro Sul algunos de los familiares de las víctimas de una masacre en la que perdieron la vida tres personas, registrada el reciente jueves 11 de junio de 2026 al interior de un bar en el municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

 Foto: Héctor Paz / Grupo OPSA
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Según el reporte de las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Samuel Emilio Chavarría, de 73 años; Melba Roseli Caballero, conocida en la zona como "Shakira", y Óscar Ortez Henríquez, de 48 años.

 Foto: cortesía redes sociales
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Los dolientes, con ataúd a la vista, manifestaron que llegaron hasta la morgue sampedrana para retirar los restos mortales de sus respectivos familiares, quienes serán velados este viernes previo al último adiós.

 Foto: Héctor Paz / Grupo OPSA
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En las imágenes captadas por la lente de Grupo OPSA se refleja la tristeza e impotencia de los dolientes, que afirmaron que no se esperaban la muerte de sus seres queridos.

Foto: Héctor Paz / Grupo OPSA
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De acuerdo con el reporte, hombres fuertemente armados irrumpieron en el lugar, y sin mediar palabra, comenzaron a disparar en contra de los presentes.

Foto: cortesía redes sociales
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El atentado no solo cobró la vida de las tres víctimas, sino que dejó a otra personas gravemente herida, la cual fue trasladada hacia un centro asistencial donde permanece recibiendo atención médica.

Foto: cortesía redes sociales
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Los parientes de las víctimas detallaron que Samuel Chavarría era el propietario del establecimiento donde ocurrió la matanza, que Melba Caballero se ganaba la vida como trabajadora del local, y que Óscar Ortez, quien recientemente había regresado de los Estados Unidos, se encontraba en calidad de cliente al momento en que los pistoleros abrieron fuego.

 Foto: cortesía redes sociales
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De manera preliminar y con base en versiones extraoficiales, las autoridades manejan la hipótesis de que los atacantes presuntamente tenían como objetivo a Óscar Ortez. Sin embargo, no descartan otras líneas de investigación en el caso.

 Foto: cortesía redes sociales
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La masacre ha causado gran conmoción en el municipio, argumentando que ha sido una zona tranquila hasta ahora.

Foto: cortesía redes sociales
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Mientras los dolientes se preparan para trasladar los cuerpos de las víctimas, las autoridades aseguran estar tras la pista de los autores de esta masacre que enluta a tres familias, pues huyeron rápidamente de la escena tras concluir el crimen.

Foto: cortesía redes sociales
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