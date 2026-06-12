Trump promete apoyo total a Colombia si gana De la Espriella; Petro le pide no intervenir

Washington, Estados Unidos.- Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump donde prometió que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, gereró muchas reacciones. Trump, que la semana pasada anunció su apoyo electoral a De la Espriella, subrayó el miércoles en un mensaje en su red Truth Social que el candidato colombiano tiene su "respaldo total e incondicional" de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. "Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos", escribió el republicano.

Trump felicitó a De la Espriella por su victoria en la primera ronda del pasado 31 de mayo y describió al ultraderechista, que se califica así mismo como 'El Tigre', como "un líder inteligente, fuerte y tenaz". El inquilino de la Casa Blanca advirtió además que De la Espriella "se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta", en referencia al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro. Mientras Trump entra de pleno en la campaña electoral colombiana, una comisión de la Cámara de Representantes del país suramericano ordenó la suspensión temporal de Petro como presidente al considerar que ha participado indebidamente en la campaña, algo que el mandatario negó durante una intervención en la ONU, en Nueva York. De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, contra Cepeda, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.

Exigen no intervención de Trump ni de EE UU

Tras la promesa, Gustavo Petro, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no intervenir en la campaña presidencial colombiana y aseguró que cualquier intento de influir desde el exterior en las elecciones vulneraría la Constitución del país.

"Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted", manifestó Petro en X en respuesta a las muestras de apoyo que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha recibido en los últimos días de dirigentes políticos estadounidenses. El mandatario recordó que la legislación colombiana prohíbe los apoyos y la financiación extranjera en campañas electorales, y advirtió que es delito que recursos procedentes de otros países intenten influir en la opinión pública. "Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto", agregó Petro. El jefe de Estado también sugirió que detrás de algunos pronunciamientos de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el senador Bernie Moreno, podrían existir intereses económicos en Colombia. "Preguntemos si un alto funcionario de los EE.UU., llevando al Gobierno de los EE.UU. a violar la Constitución de Colombia, tiene interés en ganarse una mina de oro", afirmó Petro sin identificar a la persona a la que se refería.

Resultados y fechas para la segunda vuelta