  1. Inicio
  2. · Mundo

Ordenan "suspender provisionalmente"a Petro como presidente de Colombia

La medida, sin precedentes y cuestionada por sus alcances legales, regiría hasta la segunda vuelta presidencial del 21 de junio

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 09:03
Ordenan suspender provisionalmentea Petro como presidente de Colombia

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

 Foto: EFE.

Bogotá, Colombia.- La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes manipulen las elecciones en Colombia

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima" y "por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta".

La representante advirtió además que contra la decisión "no procede recurso".

"Firme por la patria": Presidente Asfura envía apoyo al candidato colombiano De la Espriella a través de un video

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias