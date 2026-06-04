Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes manipulen las elecciones en Colombia

Bogotá, Colombia.-El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", expresó el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.

Landau advirtió que la Administración de Donald Trump está "monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes" con el objetivo de "salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia".

Las palabras del subsecretario se producen después de que Trump respaldara públicamente al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara ante el Congreso que su país garantizará que las elecciones colombianas sean "libres y justas".