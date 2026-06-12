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Canadá vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO: Canal dónde ver partido del Mundial ONLINE

La selección de Canadá debuta en el Mundial United 2026 y lo hará de locala ante Bosnia y Herzegovina

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 12:41
Canadá vs Bosnia-Herzegovina EN VIVO: Canal dónde ver partido del Mundial ONLINE

Toronto, Canadá.- Canadá inicia este viernes ante Bosnia y Herzegovina el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y ambición histórica en un encuentro que abre el Grupo B en el Toronto Stadium y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en suelo canadiense.

El partido es también una oportunidad para que el conjunto dirigido por Jesse Marsch logre por fin su primera victoria mundialista.

Alineaciones:

Hora y canal dónde ver partido del Mundial 2026

Hora: 1:00 PM

Canal: Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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