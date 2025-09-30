Barron Trump cierra un piso completo de Trump Tower para una cita privada

Barron Trump, hijo de Donald y Melania Trump, recientemente cerró un piso completo de Trump Tower en Nueva York para celebrar una cita privada, según fuentes consultadas por Page Six.
La decisión de recibir a su acompañante en la residencia familiar se habría tomado principalmente por motivos de seguridad.
El joven, de 19 años, reside actualmente en Washington D.C., donde cursa estudios en la sede de Nueva York University (NYU) en la capital estadounidense. Las clases comenzaron el 2 de septiembre, y su traslado al campus de D.C. responde a la continuidad de su formación académica en política, economía, historia y periodismo.
Barron, que mide 2,01 metros, ya había llamado la atención entre sus compañeros en el campus principal de Greenwich Village durante su primer año, según testimonios de otros estudiantes. En ese momento, destacaron su popularidad entre las estudiantes.
Por razones de privacidad, el joven Trump ha limitado el uso de su número de teléfono personal, recurriendo a plataformas de chat de consolas de videojuegos como Xbox y Discord para comunicarse con amigos.
“Dar su número crearía más problemas que soluciones, y sería difícil mantener la privacidad”, explicaron fuentes cercanas.
Además de su vida académica y social, Barron Trump ha sido objeto de atención mediática por su asistencia a eventos familiares y su estilo personal.
En marzo pasado, fue visto con su madre en Trump Tower portando un reloj valorado en cerca de 50.000 dólares. Forbes estima su patrimonio en 150 millones de dólares, principalmente por inversiones en criptomonedas.