Barron Trump cierra un piso completo de Trump Tower para una cita privada

Barron Trump, hijo de Donald y Melania Trump, cerró recientemente un piso completo de Trump Tower en Nueva York para celebrar una cita privada, una medida tomada por motivos de seguridad

  • 30 de septiembre de 2025 a las 10:01
Barron Trump, hijo de Donald y Melania Trump, recientemente cerró un piso completo de Trump Tower en Nueva York para celebrar una cita privada, según fuentes consultadas por Page Six.

 Foto: shutterstock
La decisión de recibir a su acompañante en la residencia familiar se habría tomado principalmente por motivos de seguridad.

 Foto: shutterstock
El joven, de 19 años, reside actualmente en Washington D.C., donde cursa estudios en la sede de Nueva York University (NYU) en la capital estadounidense. Las clases comenzaron el 2 de septiembre, y su traslado al campus de D.C. responde a la continuidad de su formación académica en política, economía, historia y periodismo.

 Foto: shutterstock
Barron, que mide 2,01 metros, ya había llamado la atención entre sus compañeros en el campus principal de Greenwich Village durante su primer año, según testimonios de otros estudiantes. En ese momento, destacaron su popularidad entre las estudiantes.

 Foto: shutterstock
Por razones de privacidad, el joven Trump ha limitado el uso de su número de teléfono personal, recurriendo a plataformas de chat de consolas de videojuegos como Xbox y Discord para comunicarse con amigos.

Foto: shutterstock
“Dar su número crearía más problemas que soluciones, y sería difícil mantener la privacidad”, explicaron fuentes cercanas.

 Foto: shutterstock
Además de su vida académica y social, Barron Trump ha sido objeto de atención mediática por su asistencia a eventos familiares y su estilo personal.

 Foto: shutterstock
En marzo pasado, fue visto con su madre en Trump Tower portando un reloj valorado en cerca de 50.000 dólares. Forbes estima su patrimonio en 150 millones de dólares, principalmente por inversiones en criptomonedas.

 Foto: shutterstock
