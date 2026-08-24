Miss Honduras Universo 2026: estas son las fechas clave rumbo a la coronación

San Pedro Sula, Honduras.-La organización de Miss Universe Honduras 2026 dio a conocer el calendario oficial de actividades que marcarán el camino de las candidatas hacia la gran noche de coronación, prevista para el próximo 11 de septiembre en San Pedro Sula. La primera actividad será el sábado 29 de agosto, con el evento “Couture for the Crown”, programado a las 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura de San Pedro Sula. La jornada incluirá un fashion show y marcará la apertura de la semana previa a la concentración oficial de las candidatas.

El viernes 4 de septiembre comenzará oficialmente la concentración. Las candidatas deberán presentarse a las 8:00 de la noche en Agualpa, Lago de Yojoa, donde dará inicio la semana de concentración del certamen, con las actividades preparatorias previas a la gala final. Otro de los eventos destacados será el miércoles 9 de septiembre, cuando se desarrollará un conversatorio con Fátima Bosch, actual Miss Universo, en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), campus San Pedro Sula. La actividad será abierta al público y contará con venta de boletos. Bosch también ha sido confirmada como invitada especial para la gala final.

El calendario concluirá el viernes 11 de septiembre, con la noche final de Miss Universe Honduras 2026, a partir de las 8:00 de la noche en el Centro de Convenciones de San Pedro Sula. Durante la gala se realizará la coronación de la nueva representante hondureña, quien posteriormente llevará la bandera nacional al certamen internacional de Miss Universo 2026, cuya final está prevista para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Fechas clave

-29 de agosto: Couture for the Crown — Casa de la Cultura, San Pedro Sula.

-4 de septiembre: Inicio de la concentración — Aguapla, Lago de Yojoa.

-9 de septiembre: Conversatorio con Fátima Bosch — UTH, San Pedro Sula.

-11 de septiembre: Gran final y coronación — Centro de Convenciones de San Pedro Sula.