¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026? Confirman fecha en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- La Organización Miss Universo anunció este miércoles, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que la gala final del certamen se llevará a cabo el 24 de noviembre.

"Este es el momento que todos hemos estado esperando. El camino conduce al 24 de noviembre, cuando el mundo se une para la 75ª edición de Miss Universo, una celebración de belleza, propósito y las mujeres que están dando forma al futuro", señaló la organización en el mensaje, que cerró con la pregunta "¿están listos?".

La publicación añadió que la información sobre boletos para los tres eventos programados se dará a conocer próximamente.

Con ese anuncio, la organización despejó la principal duda que quedaba pendiente desde que Puerto Rico fue confirmado como sede en septiembre de 2025, y precisó, además, que la celebración constará de tres eventos distintos.

El 21 de noviembre se celebrará el National Costume Show, dedicado a los trajes típicos. Un día después tendrá lugar la competencia preliminar, que incluirá la categoría de traje de baño, mientras que el 24 de noviembre se llevará a cabo la gran coronación.

La fecha de la gala final llama la atención por caer en martes, algo poco habitual para una gala de esta magnitud, que en ediciones anteriores se ha celebrado casi siempre los fines de semana.