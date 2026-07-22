¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026? Confirman fecha en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- La Organización Miss Universo anunció este miércoles, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que la gala final del certamen se llevará a cabo el 24 de noviembre.
"Este es el momento que todos hemos estado esperando. El camino conduce al 24 de noviembre, cuando el mundo se une para la 75ª edición de Miss Universo, una celebración de belleza, propósito y las mujeres que están dando forma al futuro", señaló la organización en el mensaje, que cerró con la pregunta "¿están listos?".
La publicación añadió que la información sobre boletos para los tres eventos programados se dará a conocer próximamente.
Con ese anuncio, la organización despejó la principal duda que quedaba pendiente desde que Puerto Rico fue confirmado como sede en septiembre de 2025, y precisó, además, que la celebración constará de tres eventos distintos.
El 21 de noviembre se celebrará el National Costume Show, dedicado a los trajes típicos. Un día después tendrá lugar la competencia preliminar, que incluirá la categoría de traje de baño, mientras que el 24 de noviembre se llevará a cabo la gran coronación.
La fecha de la gala final llama la atención por caer en martes, algo poco habitual para una gala de esta magnitud, que en ediciones anteriores se ha celebrado casi siempre los fines de semana.
El calendario del certamen suele responder a acuerdos de transmisión televisiva y a la logística internacional que exige reunir a más de un centenar de delegaciones, factores que la organización no detalló en su mensaje.
La noche del 24 de noviembre, Fátima Bosch, actual Miss Universe 2025, entregará el título a su sucesora.
La mexicana fue coronada el año pasado en Tailandia por la danesa Victoria Kjær Theilvig, tras una edición que dejó varios episodios de tensión pública dentro del certamen.
Esta será apenas la cuarta vez que Puerto Rico reciba al concurso de belleza más seguido del planeta, después de hacerlo en 1972, 2001 y 2002.
En el anuncio de la sede, Raúl Rocha, presidente de la organización, afirmó que "celebrar los 75 años de Miss Universe en Puerto Rico es un honor y un tributo a la importancia histórica y cultural de la isla dentro de nuestra organización", agregando que "Puerto Rico ha dado reinas memorables en el mundo".
De acuerdo con reportes previos de medios especializados, la organización proyecta una participación récord, con más de 135 delegadas de distintos países y territorios, lo que la convertiría en la edición con mayor número de representantes en la historia del certamen.
La preparación del evento también atravesó semanas de incertidumbre financiera, luego de que trascendieran versiones sobre una posible suspensión de fondos públicos por parte del gobierno de la isla, un asunto que finalmente se resolvió tras reuniones entre las autoridades locales y los organizadores.
Con la fecha ya definida, resta conocer el calendario completo de actividades previas, entre ellas la competencia preliminar y las presentaciones oficiales de las candidatas, etapas que suelen extenderse durante los días anteriores a la gala principal.