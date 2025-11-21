¿Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 quedó marcada por la sorpresiva victoria de Fátima Bosch, una joven de 24 años que hizo historia en México. La tabasqueña no solo conquistó los escenarios de Tailandia con su belleza, sino que también por su historia personal. ¿Quién es Fátima? Aquí los detalles.
La participación de la mexicana estuvo marcada por una polémica previa en Tailandia, donde sufrió maltrato por parte de un directivo del certamen, Nawat Itsaragrisil. Este incidente generó indignación a nivel mundial. Sin embargo, el incidente no le impidió representar a su país.
Fátima Bosch nació y creció en Villahermosa, capital de Estado de Tabasco, en México. Proviene de una familia con fuerte presencia en el mundo de los certámenes de belleza. Desde pequeña, vio en los concursos un ritual familiar, comparándolos con eventos como el Super Bowl que esperaba junto a su madre.
A lo largo de su trayectoria, Fátima enfrentó y superó dificultades, ya que fue diagnosticada con dislexia y TDAH. Sin embargo, estudió moda en la Ciudad de México, ampliando sus conocimiento en Italia, en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán, y en Estados Unidos, en Vermont.
Además de su faceta académica, Fátima Bosch, es una joven religiosa y muy cercana a su familia. En momentos difíciles, pidió a sus seguidores y compatriotas que prendieran veladoras para enviarle buenas vibras y fuerza en su participación en el certamen.
Para Bosch, su familia es un pilar importante en su vida. Su madre, Vannesa Fernández, es una figura conocida en la alta sociedad de Tabasco.
Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es una figura influyente que ha dedicado más de 27 años a Pemex, ocupando cargos relevantes en la empresa petrolera mexicana.
Cabe mencionar que la familia de Fátima también tiene historia en los certámenes: dos tías suyas fueron coronadas en eventos locales en Tabasco.
Su hermano, Bernardo Bosch, quien estudió en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política, es uno de sus mayores apoyos.
La joven también tuvo una relación sentimental con el futbolista Kevin Álvarez, del Club América, lo que generó atención en los medios y sus seguidores en su momento.
La historia de la nueva Miss Universo 2025, ha llamado la atención del público, pues logró coronarse como la mujer más bella del mundo, tras haber superado diversos obstáculos en la vida y en el certamen.
Fátima Bosch se impuso en la final ante Miss Tailandia, quién quedó como primera finalista, seguida por Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil.
Su coronación ha traído la alegría a México, pues Bosch es la cuarta mexicana en coronarse como Miss Universo este 2025. En 2021, Andrea Meza obtuvo la corona del certamen mundial, Ximena Navarrete ganó en el año 2010 y en 1991, Lupita Jones, originaria de Mexicali, se convirtió en la primera Miss Universo de México.
No obstante, parte del público se encuentra inconforme con que Bosch haya sido coronada como la Miss Universo 2025. Así los han dejado entrever en redes sociales, argumentando que hubo "amaños y mucho drama".