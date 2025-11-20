Fátima Bosch, de la polémica a la corona, así fue su paso por el Miss Universo

Cuando el 13 de septiembre Fátima Bosch fue coronada como Miss México, inició su camino con el peso de banda que tiene su país, pero también con polémica.
Cuando la tabasqueña era coronada, 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, y se unieron para felicitar a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco. La razón del rechazo a Bosch, fue que consideraron que ganó por sus influencias.
Aún así la tabasqueña siguió su camino y llegó al Miss Universo en Tailandia, para enfrentar otro momento: la humillación del director del certamen en el país anfitrion: Nawat Itsaragrisil, quien le dijo en una audiencia con las candidatas, que era una "cabeza hueca", el episodio incluso escaló al llamado de la seguridad por parte del directivo, que luego tuvo que pedir disculpas.
Tras el episodio que causó gran polémica, quedó la pregunta: ¿Llevará esto a Miss México a lograr un lugar en la final?
No habría una respuesta clara sobre si eso contribuyó con la victoria de la mexicana, que la noche de este jueves 20 se coronó como la 74 ganadora del certamen de belleza mundial.
Victoria Kjær Theilvig entregó la corona en una noche donde Miss Costa de Marfil y Miss Filipinas partían como favoritas, junto a México, Chile, Guadalupe, Islas Turcas y Caicos, Portugal y Tailandia.
En su país, Fátima recibió críticas, como que su pasarela en el desfile preliminar en traje de baño no fue lo que se esperaba.
En cuanto a su desfile en traje típico, la mexicana estuvo entre los mejores atuendos de la jornada.
Igualmente su desfile en traje de noche en la competencia preliminar fue destacado, su diseño estuvo entre los mejores vestidos, que simbolizaba el oro, pero no el metal, sino el maíz, "el verdadero oro de México".
La mexicana además gozó de simpatía entre las concursantes, incluso integró un top 10.
En cuanto a sus respuestas en la noche final del certamen, si bien no fue de las más destacadas, logró sacar a flote su visión respecto a temáticas actuales. "En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres del mundo?", fue la primera pregunta.
A lo que respondió: "Como mujer y Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás. Estamos aquí para alzar la voz y para crear el cambio, ser fuertes, concisas y pararnos con valentía para hacer historia".
La última pregunta fue: "Si ganas el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?".
Su última respuesta: "Como Miss Universo les querría decir: crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque sus sueños importan. Nunca, nunca, permitas que nadie te haga dudar de ti o de tu valor. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada".