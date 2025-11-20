¿En qué país será la sede oficial de Miss Universo 2026?

Bangkok, Tailandia.- La isla de Puerto Rico fue anunciado como la sede del Miss Universo 2026, un certamen que reunirá a más de 120 competidoras de distintos países y que volverá a colocar a la isla en el centro de los eventos de belleza más importantes del mundo.
La organización confirmó que la edición de 2026 contará con una amplia agenda cultural y turística.
Con esta designación, Puerto Rico suma su cuarta experiencia como país anfitrión del concurso.
En ediciones anteriores, la isla ya había recibido el Miss Universo en 1972 en el Cerromar Beach Hotel de Dorado, en 2001 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y en 2002 en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.
La nueva edición se suma a la lista de sedes históricas para la franquicia.
La elección de Puerto Rico responde al atractivo turístico y la infraestructura que la isla ha demostrado en certámenes previos. Se espera que la llegada de delegaciones, turistas y medios internacionales genere un impulso económico y mediático en la región.