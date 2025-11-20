¿En qué país será la sede oficial de Miss Universo 2026?

Bangkok, Tailandia.- La isla de Puerto Rico fue anunciado como la sede del Miss Universo 2026, un certamen que reunirá a más de 120 competidoras de distintos países y que volverá a colocar a la isla en el centro de los eventos de belleza más importantes del mundo.

La organización confirmó que la edición de 2026 contará con una amplia agenda cultural y turística.

Con esta designación, Puerto Rico suma su cuarta experiencia como país anfitrión del concurso.