Candidatas que integran el top 12 de Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.- La recta final para conocer a la nueva Miss Universo 2025 está muy cerca.
El jurado eligió a las 12 hermosas mujeres que se destacaron en las evaluaciones previas que permitieron llegar al listado inicial de las mejores candidatas para portar la corona.
Estas hermosas jóvenes mantienen los nervios de punta y están listas para conocer a la ganadora del certamen de belleza, que nuevamente fue albergado por Tailandia.
12 finalistas de Miss Universo 2025
Miss Chile - Inna Moll
Miss Colombia- Vanessa Pulgarín
Miss Cuba- Lina Luaces
Miss Guadalupe- Ophély Mézino
Miss México - Fátima Boch
Miss Puerto Rico- Zashely Alicea Rivera
Miss Venezuela - Stephany Abasali
Miss China- Inna Moll
Miss Filipinas - Ahtisa Manalo
Miss Tailandia- Praveenar Singh
Miss Malta - Julia Ann Cluett
Miss Costa de Marfil- Olivia Yacé