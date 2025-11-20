  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El error de Costa de Marfil en el inicio de Miss Universo 2025

Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, no pudo decir el nombre de su país en el momento de la presentación inicial de Miss Universo 2025

  • 20 de noviembre de 2025 a las 19:36

Bangkok, Tailandia.- Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, sufrió un penoso momento durante su primera presentación en Miss Universo 2025 tras olvidar mencionar su país de origen.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del certamen de belleza cuando las candidatas se presentan al público gritando su nombre.

"Olivia Yace" gritó frente al público presente, sin embargo se quedó callada y sonriendo, evidenciando sus nervios.

¿Cuánto dinero recibirá la ganadora de Miss Universo 2025?

La joven modelo no logró decir el nombre de su país cuando fue cortada para dar inicio a la presentación de la siguiente participante.

Pese a este pequeño error, Yace fue electa por el jurado como una de las 30 finalistas que compiten para llevarse la corona de Miss Universo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias