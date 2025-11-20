El error de Costa de Marfil en el inicio de Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.- Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, sufrió un penoso momento durante su primera presentación en Miss Universo 2025 tras olvidar mencionar su país de origen.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del certamen de belleza cuando las candidatas se presentan al público gritando su nombre.

"Olivia Yace" gritó frente al público presente, sin embargo se quedó callada y sonriendo, evidenciando sus nervios.