EN VIVO: final del Miss Universo 2025, ganadora y finalistas

Bangkok, Tailandia.-Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo 2025. Bosch, luego de estar envuelta en una fuerte polémica con el organizador del Miss Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se convirtió en la favorita de todos. La mexicana fue una de las ovacionadas cada que pasaba por la pasarela y además fue una de las mejores a la hora de responder las preguntas del jurado.

Final del Miss Universo

La cuarta finalista es Costa de Marfil.

La tercera finalista es Filipinas.

La segunda finalista es Venezuela.

La primera finalista es Tailandia.

Miss Universe es México.

Despedida de Victoria Kjær Theilvig

Victoria Kjær Theilvig se convirtió en una gran embajadora del Miss Universo y este jueves 20 de noviembre se despide de su corona, momentos previos a la coronación de la nueva Miss Universo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Lució un vestido en tonos rosados de corte de princesa que la hizo ver espectacular en su última pasarela como Miss. Mientras desfilaba se escuchaba un mensaje de agradecimiento con la organización, sus compañeras, y cada país que la recibió durante reinado.

Ronda de preguntas a las candidatas

La primera en salir fue Tailandia, y logró dar una excelente respuesta en la que mencionó el tema de la igualdad de la mujer. Filipinas, por su parte, habló sobre su aportación para la humanidad, y habló de su lucha para poder superarse en la adversidad en la que tuvo que crecer. Le siguió Miss Venezuela, fue cuestionada sobre cómo hablar de la empatía y cómo romper las barreras entre las diferentes culturas, por lo que ella usaría su voz para poder lograrlo. Miss México habló de los retos que tienen las mujeres en el mundo en la actualidad y aseguró que siendo Miss Universe usaría todas las plataformas para alzar la voz de todas. Finalmente, Costa de Marfil habló de lo que los niños deben aprender y aseguró que es la seguridad y el amor propio.

Desfile y show final del Miss Universo

Con la melodiosa voz de Jeff Satur, cada una de las 5 finalistas desfiló por última vez en el escenario, momentos previos a las preguntas clave que definirán el futuro de las candaditas.

Top 5 del Miss Universo 2025

Miss Tailandia- Praveenar Singh

Miss Filipinas - Ahtisa Manalo

Miss Venezuela - Stephany Absali

Miss México - Fátima Boch

Miss Costa de Marfil- Olivia Yacé

Las semifinalistas desfilan en traje de gala

Las 12 jóvenes que aún concursan salieron con una a una con unos vestidos de gala impresionantes que causaron ovaciones hasta de pie. De las más aplaudidas fueron México, Tailandia, Filipinas y Costa de Marfil, quienes también se perfilan como las favoritas.

Puerto Rico es la próxima sede del Miss Universo 2026

Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, anunció este jueves 20 de noviembre que la próxima sede del certamen es Puerto Rico. Cabe mencionar que este será el aniversario de diamante número 75, con el que van a buscar romper el récord de países que participen. Además, Roca aseguró que la organización busca enaltecer a las mujeres y hacer un cambio en la sociedad. De igual manera, agradeció a Victoria, Miss Universe 2025 por su gran representación como máxima reina de belleza.

Top 12 del Miss Universo

Miss Chile - Inna Moll

Miss Colombia- Vanessa Pulgarín

Miss Cuba- Lina Luaces

Miss Guadalupe- Ophély Mézino

Miss México - Fátima Boch

Miss Puerto Rico- Zashely Alicea Rivera

Miss Venezuela - Stephany Absali

Miss China- Inna Moll

Miss Filipinas - Ahtisa Manalo

Miss Tailandia- Praveenar Singh

Miss Malta - Julia Ann Cluett

Miss Costa de Marfil- Olivia Yacé

Pasarela en traje de baño de las semifinalistas

Luego de conocer quiénes entraron en el top 30, las hermosas concursantes desfilaron en traje de baño y dieron un gran espectáculo. Una a una fueron ovacionadas por los presentes en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

Honduras se queda fuera del Miss Universo

La bella Alejandra Fuentes, representante hondureña, quedó fuera de Miss Universo 2025 en la ronda de las primeras 30 semifinalistas. Pese a la ardua labor de la catracha, no logró encantar al jurado calificador, quien decidió dejar a otras grandes representantes latinas. Durante su paso por el concurso, la hondureña se destacó en la pasarela preliminar, donde desfiló en traje de baño, típico y de gala.

Las primeras 30 semifinalistas

India

Guadalupe

China

Tailandia

República Dominicana

Brasil

Ruanda

Costa de Marfil

Colombia

Países Bajos

Cuba

Bangladesh

Japón

Puerto Rico

Estados Unidos

México

Filipinas

Zimbabue

Costa Rica

Malta

Chile

Canadá

Universe Latina

​​​​​​Croacia

Venezuela

Guatemala

Palestina

Nicaragua

Francia

Paraguay (elegida por el público)

Grito de Honduras llenó de orgullo

La catracha Alejandra Fuentes llenó de orgullo a todos los hondureños al escucharla decir "¡Honduras!", frente a miles de personas en la gran gala de este jueves.

Inicio del Miss Universo

Con la presentación del artista de Jeff Satur, en punto de las 7:00 de la noche, dio inicio la gran noche de las candidatas al Miss Universo. La presentación del cantante y actor tailandés deslumbró a todos los presentes en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

¿A qué hora es el Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia, sin embargo, por la diferencia horaria, en Honduras y el resto de América se verá un día antes, el jueves. El horario de la final varía según la ubicación debido a la diferencia horaria. La final comienza a las 8:00 AM, hora de Tailandia (GMT+7) el viernes 21 de noviembre.

Para el público en América, esto significa que se verá en la noche del jueves 20 de noviembre, dependiendo de la zona horaria. Aquí hay algunos horarios de referencia aproximados: Tegucigalpa, Honduras: Jueves, 20 de noviembre, alrededor de las 7:00 PM a 8:00 PM (basado en la diferencia horaria con Tailandia). Miami, EE. UU.: Jueves, 20 de noviembre, alrededor de las 8:00 PM. Ciudad de México, México: Jueves, 20 de noviembre, alrededor de las 7:00 PM.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025?