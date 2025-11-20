  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo

Honduras confía en Alejandra Fuentes para alcanzar una histórica clasificación en Miss Universo 2025, un logro que no se repite desde 1955

  • 20 de noviembre de 2025 a las 15:34
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
1 de 12

Una aspiración y una visión clara: acercarse a la corona del Miss Universo 2025. Alejandra Fuentes, la representante de Honduras en el certamen creado en 1950, se prepara para la disputa del título la noche de este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

Fotos: Instagram @misshondurasuniverso | Cortesía redes sociales
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
2 de 12

Nacida en Olancho, Fuentes logró convertirse en la abanderada del país hace poco más de tres meses, sucediendo a Stephanie Cam, quien ostentó la corona en 2024.

 Foto: Instagram | @alejandrafuentesi
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
3 de 12

Su triunfo, según afirmó en su momento, se puede atribuir a su resiliencia y “su esencia”.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
4 de 12

La encargada de poner a Honduras en el ojo global de la belleza busca repetir la hazaña de Pastora Pagán Valenzuela, quien hace 70 años, en 1955, logró la única clasificación estelar del país en el certamen.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
5 de 12

En pocas horas, veremos el resultado del trabajo de la esbelta hondureña en la gala que comenzará a las 8:00 PM (hora local) y se alargará hasta las 10:00 PM, cuando se espera que se anuncie quién es coronada como Miss Universo 2025.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
6 de 12

Su traje de fantasía, diseñado por Carlota de Lovo, rindió homenaje a las palillonas, figuras emblemáticas de los desfiles de Independencia hondureños.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
7 de 12

La pieza incorpora elementos inspirados en la Escalinata de los Jeroglíficos de Copán, con drapeados que recrean los escalones del monumento maya y detalles en repujado dorado que representan a los gobernantes de la antigua ciudad.

 Foto: Instagram | @alejandrafuentesi
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
8 de 12

Para su presentación en traje de gala, Fuentes lució una creación de Louis Pangilinan Fashion Empire.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
9 de 12

Una pieza en dorado y azul completamente bordada a mano con cuentas y lentejuelas, acentuada con capucha y guantes.

 Foto: Instagram | @missuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
10 de 12
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
11 de 12

Las cuatro fases del certamen —la entrevista personal, la presentación en traje típico nacional, el desfile en traje de baño y la pasarela de vestido de noche— han comenzado a definir el panorama de favoritas, aunque la subjetividad siempre juega su papel en estos escenarios.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo
12 de 12
Cargar más fotos