Alejandra Fuentes busca repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán en Miss Universo

Una aspiración y una visión clara: acercarse a la corona del Miss Universo 2025. Alejandra Fuentes, la representante de Honduras en el certamen creado en 1950, se prepara para la disputa del título la noche de este jueves 20 de noviembre en Tailandia.
Nacida en Olancho, Fuentes logró convertirse en la abanderada del país hace poco más de tres meses, sucediendo a Stephanie Cam, quien ostentó la corona en 2024.
Su triunfo, según afirmó en su momento, se puede atribuir a su resiliencia y “su esencia”.
La encargada de poner a Honduras en el ojo global de la belleza busca repetir la hazaña de Pastora Pagán Valenzuela, quien hace 70 años, en 1955, logró la única clasificación estelar del país en el certamen.
En pocas horas, veremos el resultado del trabajo de la esbelta hondureña en la gala que comenzará a las 8:00 PM (hora local) y se alargará hasta las 10:00 PM, cuando se espera que se anuncie quién es coronada como Miss Universo 2025.
Su traje de fantasía, diseñado por Carlota de Lovo, rindió homenaje a las palillonas, figuras emblemáticas de los desfiles de Independencia hondureños.
La pieza incorpora elementos inspirados en la Escalinata de los Jeroglíficos de Copán, con drapeados que recrean los escalones del monumento maya y detalles en repujado dorado que representan a los gobernantes de la antigua ciudad.
Para su presentación en traje de gala, Fuentes lució una creación de Louis Pangilinan Fashion Empire.
Una pieza en dorado y azul completamente bordada a mano con cuentas y lentejuelas, acentuada con capucha y guantes.
Las cuatro fases del certamen —la entrevista personal, la presentación en traje típico nacional, el desfile en traje de baño y la pasarela de vestido de noche— han comenzado a definir el panorama de favoritas, aunque la subjetividad siempre juega su papel en estos escenarios.