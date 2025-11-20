  1. Inicio
"Haces brillar a Honduras": El mensaje de Stephanie Cam a Alejandra Fuentes

Stephanie Cam envió un mensaje de respaldo a Alejandra Fuentes horas antes de la gala final de Miss Universo 2025 en Tailandia. Esto le dijo

  • 20 de noviembre de 2025 a las 14:32
Stephanie Cam, ex Miss Honduras Universo 2024, compartió un mensaje de aliento a Alejandra Fuentes, quien representa al país en esta edición de Miss Universo, cuya gala final se celebrará hoy en Tailandia.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso y @stephaniecam
La publicación, difundida a través de las historias de Instagram de Cam, incluyó una fotografía junto a Fuentes acompañada del siguiente mensaje.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso y @stephaniecam
"Haces brillas a Honduras. Estoy tan orgullosa de todo lo que has logrado y esto es solo el comienzo, sigue brillando", inició el mensaje.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso y @stephaniecam
Cam añadió: "¡Estamos contigo, hoy y siempre! Se marca una historia hoy en Miss Universe".

 Foto: Instagram | @stephaniecam
El mensaje fue repostado por la olanchana de 31 años, quien ha destacado en las tres pasarelas preliminares del certamen.

 Fotos: Instagram | @stephaniecam y @jorgeferraez
La estadounidense de ascendencia hondureña y peruana, criada en Queens, tuvo su participación en Miss Universo 2024, aunque no logró acceder al Top 30.

 Foto: Instagram | @stephaniecam
No obstante, fue reconocida con el premio a "Mejor piel".

 Foto: Captura de pantalla | @stephaniecam
La 74ª edición de Miss Universo seleccionará a su nueva reina entre delegadas de 120 naciones.

 Fotos: Instagram | @stephaniecam y @misshondurasuniverso
Entre las participantes hay nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de genocidio y la primera representante de Palestina.

 Foto: Archivo | OPSA
Tras 20 días de actividades en Tailandia, la gala iniciará a las 7:00 hora local (1.00 GMT).

 Foto: Archivo | OPSA
Estará bajo la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado tras la renuncia de dos miembros esta semana.

 Foto: Archivo | OPSA
Fuentes busca repetir la hazaña de Pastora Pagán Valenzuela, quien hace 70 años, en 1955, logró la única clasificación del país en este certamen.

 Foto: Instagram | @misshondurasuniverso
