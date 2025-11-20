"Haces brillar a Honduras": El mensaje de Stephanie Cam a Alejandra Fuentes

Stephanie Cam, ex Miss Honduras Universo 2024, compartió un mensaje de aliento a Alejandra Fuentes, quien representa al país en esta edición de Miss Universo, cuya gala final se celebrará hoy en Tailandia.
La publicación, difundida a través de las historias de Instagram de Cam, incluyó una fotografía junto a Fuentes acompañada del siguiente mensaje.
"Haces brillas a Honduras. Estoy tan orgullosa de todo lo que has logrado y esto es solo el comienzo, sigue brillando", inició el mensaje.
Cam añadió: "¡Estamos contigo, hoy y siempre! Se marca una historia hoy en Miss Universe".
El mensaje fue repostado por la olanchana de 31 años, quien ha destacado en las tres pasarelas preliminares del certamen.
La estadounidense de ascendencia hondureña y peruana, criada en Queens, tuvo su participación en Miss Universo 2024, aunque no logró acceder al Top 30.
No obstante, fue reconocida con el premio a "Mejor piel".
La 74ª edición de Miss Universo seleccionará a su nueva reina entre delegadas de 120 naciones.
Entre las participantes hay nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de genocidio y la primera representante de Palestina.
Tras 20 días de actividades en Tailandia, la gala iniciará a las 7:00 hora local (1.00 GMT).
Estará bajo la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado tras la renuncia de dos miembros esta semana.
Fuentes busca repetir la hazaña de Pastora Pagán Valenzuela, quien hace 70 años, en 1955, logró la única clasificación del país en este certamen.