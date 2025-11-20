  1. Inicio
Las bajas de Miss Universo 2025: Ellas son las candidatas que se retiraron del certamen

Cinco candidatas de Miss Universo 2025 se retiraron del certamen antes de la gala final que se celebra hoy en Tailandia. ¿Cuáles fueron las razones?

  • 20 de noviembre de 2025 a las 13:24
1 de 12

Aunque 120 representantes continúan en la competencia por el título de Miss Universo, que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, cinco países quedaron sin participación oficial después de anunciar retiros motivados por situaciones personales, obstáculos administrativos o desacuerdos institucionales. A continuación, el panorama que dejó cada salida.

 Foto: Instagram | @missuniversopersia y @zoulahatouamadou
2 de 12

La primera renuncia fue la de Sahar Biniaz, representante de Persia, quien comunicó en octubre que abandonaba su participación tras la detención en Irán de Golshan Barazesh, directora nacional de su organización.

 Foto: Instagram | @missuniversopersia
3 de 12

Más tarde profundizó sus razones mediante un mensaje en Instagram y afirmó que el concurso “ya no era lo que solía ser” y que una persona vinculada al proyecto insinuó que las participantes con mayor capacidad económica tendrían más oportunidades de avanzar. Biniaz sostuvo que esa dinámica contrariaba sus valores y Persia no presentó reemplazo.

 Foto: Instagram | @missuniversopersia
4 de 12

Alemania también quedó fuera de la edición cuando Diana Fast informó su retiro el pasado 6 de noviembre.

 Foto: Instagram | @missuniversegermany
5 de 12

La modelo explicó que tomó la decisión después de evaluar su situación familiar y priorizar el cuidado de su hijo, además de continuar la reconstrucción de su vivienda. Su organización sorprendió al renunciar a la posibilidad de enviar sustituta y donó treinta y cuatro mil dólares a una fundación tailandesa dedicada al rescate animal.

 Foto: Instagram | @missuniversegermany
6 de 12

La representante de Nigeria enfrentó contratiempos logísticos que impidieron el arribo de Zoulahatou Amadou, llamada a convertirse en la primera representante de su país en Miss Universo.

 Foto: Instagram | @zoulahatouamadou
7 de 12

El retraso en la gestión del boleto aéreo y la falta de conexiones viables impidieron que cumpliera con las actividades obligatorias. En un mensaje dirigido a sus seguidores aseguró que “esto no es el final, sino un nuevo comienzo” y confirmó que fue invitada a competir en 2026.

 Foto: Instagram | @zoulahatouamadou
8 de 12

En China, el retiro de Xuhe Hou generó diversas interpretaciones. El comunicado oficial señaló motivos personales y evitó mayores precisiones. Medios locales apuntaron a los requisitos de edad, ya que la candidata tiene 18 años.

 Foto: Instagram | @xuhe_hou
9 de 12

La sucesión recayó en Zhao Na, coronada meses atrás y habilitada para asumir el título nacional.

 Foto: Instagram | @missuniverse
10 de 12

La situación más tensa ocurrió en la República Democrática del Congo. Déborah Djema fue destituida luego de rechazar el contrato oficial exigido por su comité.

 Foto: Cortesía redes sociales
11 de 12

La organización comunicó que debía eliminar publicaciones vinculadas a su título y que tenía prohibido hacer referencias al certamen.

 Foto: Cortesía redes sociales
12 de 12

Las finalistas inmediatas estaban comprometidas con otros concursos y la designación recayó en Dorcas Dienda Kasinde.

 Foto: Instagram | @missuniverse
