Lujo y exclusividad: ¿Cuál es el valor real de la corona de perlas y oro de Miss Universo 2025?

La corona que portará la nueva Miss Universo destaca por su origen filipino y su elaboración realizada por artesanos locales. ¿A cuántos millones de dólares asciende su valor?

  • 20 de noviembre de 2025 a las 12:14
1 de 12

La pieza destinada a coronar a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo vuelve al escenario con la atención habitual que generan los símbolos centrales del certamen. La corona Lumière de l’Infini será entregada esta noche durante la final en Tailandia. ¿Sabe en cuánto se estima su valor?

 Fotos: Instagram | @missuniverse
2 de 12

Su diseño y su origen ya han sido ampliamente comentados en la esfera missóloga, aunque el millonario valor que esconde es una pregunta que, año con año, persiste entre seguidores y especialistas.

 Foto: Instagram | @missuniverse
3 de 12

El trabajo corresponde a la casa joyera Jewelmer, que expone en su sitio oficial que la inspiración nace del océano y de los elementos esenciales de la naturaleza.

 Foto: Instagram | @missuniverse
4 de 12

La pieza incorpora rayos recubiertos de diamantes que evocan la luz solar y figuras en oro que aluden al movimiento del viento sobre el mar y al encuentro de la espuma con las costas.

 Foto: Instagram | @missuniverse
5 de 12

A ello se suman las perlas doradas del Mar del Sur, cultivadas por la firma desde 1979, un distintivo que sostiene la identidad filipina de la manufactura.

 Foto: Instagram | @missuniverse
6 de 12

El mensaje público de la marca enfatiza la autoría colectiva del proceso creativo.

 Foto: Instagram | @missuniverse
7 de 12

“La corona es el orgullo de Filipinas, llevando consigo el espíritu extraordinario de quienes participaron en su creación —desde los dedicados cultivadores de perlas de Jewelmer hasta los maestros artesanos filipinos”.

 Foto: Instagram | @missuniverse
8 de 12

Joyeros expertos alrededor del mundo coinciden en que el valor real podría rondar los 5.5 millones de dólares.

Foto: Instagram | @missuniverse
9 de 12

Un precio más elevado que el de la corona antecesora, nombrada Force for Good.

 Foto: Instagram | @mouawad
10 de 12

Que está adornada con unas 993 gemas junto a 110.83 quilates de zafiro azul y 48.24 quilates de diamante.

 Foto: Instagram | @mouawad
11 de 12

Esta tiara, que pasó a formar parte de la historia de Miss Universo desde el año pasado, tiene un valor aproximado de 5.3 millones de dólares.

 Foto: Instagram | @sheynnispalacios_of
12 de 12

La final se celebrará este jueves 20 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche, hora de Hondur

 Foto: Instagram | @missuniverse
