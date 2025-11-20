La IA lo tiene claro: ellas tres son las favoritas para ganar Miss Universo 2025

Las predicciones de la Inteligencia Artificial (IA) para Miss Universo 2025 apuntan fuertemente hacia candidatas latinoamericanas, destacando que el certamen probablemente será ganado por una de ellas. ¿Quiénes integran el podio según la IA? Aquí los detalles.
Fátima Bosch, Miss México 2025, es la primera de las favoritas a ganar el certamen de belleza, según la IA.
La concursante mexicana de 25 años de edad, se formó con diseñadora de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, con estudios complementarios en Milán, Italia.
Otra de las favoritas de acuerdo con el top de la herramienta tecnológica Stephany Abasali, Miss Venezuela.
La joven de 25 años, tiene un perfil académico más orientado a las finanzas y una visión global.
La tercera favorita de la IA es Vanessa Pulgarin, Miss Colombia.
La representante de Colombia, de 34 años, aporta al certamen un perfil de madurez, experiencia y liderazgo con una trayectoria ya consolidada. Es estudiante de la carrera Comunicación Social y Periodismo y tiene una sólida carrera previa como modelo, Virreina Nacional y experiencia en Miss International.
Después del top 3, la IA agregó a dos candidatas favoritas a ganar Miss Universo 2025. En la posición número cuatro, figura Karla Bacigalupo, Mis Perú.
Bacigalupo es mencionada entre las favoritas por su carisma y por ser una de las candidatas más fotografiadas y elogiadas por expertos.
En la posición cinco de la IA, figura Praveenar Singh, Miss Tailandia, país anfitrión del certamen de belleza más esperado para este 2025.
Como anfitriona, su nombre figura consistentemente en el top de favoritas por su belleza, elegancia y excelente desempeño en pasarela.
La representante de Honduras, Alejandra Fuentes, no aparece en el top de favoritas de la IA, sin embargo, los hondureños albergan la esperanza de que pueda entrar al top de favoritas durante la gala. Fuentes es originaria de Olancho, es licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.