La Fiscalía mexicana aclara que Christian Nodal aún tiene abierto proceso legal

El proceso penal contra Christian Nodal y su familia permanece abierto y se espera el resultado del juicio. Una disquera denuncia que el cantante y sus padres habrían presentado 32 contratos falsos para reclamar derechos sobre canciones grabadas en Universal Music

  • 19 de noviembre de 2025 a las 19:00
La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este miércoles que el procedimiento legal en contra del cantante mexicano Christian Nodal "sigue abierto", por lo que es necesario esperar el resultado que indique si procede, o no, la acción penal.

 Foto: Instagram Christian Nodal
La FGR emitió este día un comunicado para aclarar el estado del proceso legal contra el cantante Christian Nodal y su familia, derivado de una denuncia presentada por una empresa disquera.

 Foto: Instagram Christian Nodal
El martes, Nodal asistió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio (cárcel) Oriente en Ciudad de México, a una audiencia que solicitó la FGR para imputarlo por presuntamente usar documentos falsos para tratar de apropiarse de los derechos de sus canciones grabadas en Universal Music.

 Foto: Instagram Christian Nodal
"La denuncia presentada ante la FGR por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian 'N', y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras, y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran", explicó la Fiscalía de México en la nota.

 Foto: Instagram Christian Nodal
Agregó que la carpeta que se judicializó ante la jueza refiere lo anterior, y que dicha jueza "no exoneró ni a Christian 'N', ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal".

 Foto: Instagram Christian Nodal
En razón de lo anterior, explicó la FGR, "el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian 'N', como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto".

 Foto: Instagram Christian Nodal
Asimismo, se apuntó que "los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la jueza, se establecerán en el recurso correspondiente".

 Foto: Instagram Christian Nodal
Según el caso, Nodal y sus padres Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, presuntamente usaron 32 contratos falsos para presentar una demanda contra la disquera Universal Music, esto para reclamar los derechos de las canciones de tres discos.

Foto: Instagram Christian Nodal
Hoy mismo había circulado información sobre la exoneración del cantante y su familia de la acusación por falsificación de documentos, no obstante, esto no sucedió, puesto que la jueza no los libró de esa acusación, solo determinó un tiempo de espera para otro juicio del cual es necesario esperar resultados.

 Foto: Instagram Christian Nodal
Por lo que Nodal y su familia aún siguen con un proceso abierto, del cual aún no hay una resolución.

 Foto: Instagram Christian Nodal
