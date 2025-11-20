  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Honduras queda fuera de Miss Universo 2025

Pese a la ardua labor de la catracha, no logró encantar al jurado calificador. Una vez más, Honduras no clasificó a la siguiente ronda en el Miss Universo

  • 20 de noviembre de 2025 a las 14:44
Honduras queda fuera de Miss Universo 2025

La bella catracha deslumbró en cada una de sus participaciones.

 Foto: Cortesía Instagram Miss Universe Honduras

Bangkok, Tailandia.-La bella Alejandra Fuentes, representante hondureña, quedó fuera de Miss Universo 2025 en la ronda de las primeras 30 semifinalistas.

Pese a la ardua labor de la catracha, no logró encantar al jurado calificador, quien decidió dejar a otras grandes representantes latinas.

Durante su paso por el concurso, la hondureña se destacó en la pasarela preliminar, donde desfiló en traje de baño, típico y de gala.

Lujo y exclusividad: ¿Cuál es el valor real de la corona de perlas y oro de Miss Universo 2025?

¿Quién es Alejandra Fuentes?

Alejandra es licenciada en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.

Con más de siete años de experiencia profesional en el ámbito gubernamental e internacional, ha promovido la imagen de Honduras en eventos globales como las Naciones Unidas y la Expo Dubái.

Su incursión en los concursos de belleza no es nueva. En 2018, participó en el Miss Honduras Mundo como Miss Honduras Internacional.

Las tres favoritas para ganar Miss Universo 2025, según la IA

Además, representó a Olancho en el Miss Honduras Universo 2019, donde se destacó como una de las favoritas del público y obtuvo el título de virreina tras llegar a la final con la representante de San Pedro Sula.

Más allá de los certámenes, Alejandra es una activista social comprometida. Es impulsora de la iniciativa “Olancho Solidario”, que asiste a personas en situación de vulnerabilidad, y colabora con la Fundación para la Educación en Honduras (FEIH).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias