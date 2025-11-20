Honduras queda fuera de Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.-La bella Alejandra Fuentes, representante hondureña, quedó fuera de Miss Universo 2025 en la ronda de las primeras 30 semifinalistas.
Pese a la ardua labor de la catracha, no logró encantar al jurado calificador, quien decidió dejar a otras grandes representantes latinas.
Durante su paso por el concurso, la hondureña se destacó en la pasarela preliminar, donde desfiló en traje de baño, típico y de gala.
¿Quién es Alejandra Fuentes?
Alejandra es licenciada en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
Con más de siete años de experiencia profesional en el ámbito gubernamental e internacional, ha promovido la imagen de Honduras en eventos globales como las Naciones Unidas y la Expo Dubái.
Su incursión en los concursos de belleza no es nueva. En 2018, participó en el Miss Honduras Mundo como Miss Honduras Internacional.
Además, representó a Olancho en el Miss Honduras Universo 2019, donde se destacó como una de las favoritas del público y obtuvo el título de virreina tras llegar a la final con la representante de San Pedro Sula.
Más allá de los certámenes, Alejandra es una activista social comprometida. Es impulsora de la iniciativa “Olancho Solidario”, que asiste a personas en situación de vulnerabilidad, y colabora con la Fundación para la Educación en Honduras (FEIH).