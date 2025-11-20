Honduras queda fuera de Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.-La bella Alejandra Fuentes, representante hondureña, quedó fuera de Miss Universo 2025 en la ronda de las primeras 30 semifinalistas.

Pese a la ardua labor de la catracha, no logró encantar al jurado calificador, quien decidió dejar a otras grandes representantes latinas.

Durante su paso por el concurso, la hondureña se destacó en la pasarela preliminar, donde desfiló en traje de baño, típico y de gala.