Filtran lista de las supuestas 30 semifinalistas del Miss Universo 2025

En la lista figuran varias latinas y algunas que han causado bastante polémica porque su participación no ha sido la mejor en el certamen

  • 20 de noviembre de 2025 a las 14:12
Aunque el certamen es el 21 de noviembre en Tailandia, en esta región del país se llevará a cabo un día antes por la diferencia horaria.

 Foto: Shutterstock

Bangkok, Tailandia.-Una vez más, el día de la gala del Miss Universo 2025 se filtró la supuesta lista de las primeras 30 semifinalistas del certamen de belleza.

Varios medios comunicaron este jueves 20 de noviembre que las desde muy temprano se filtró el listado de quiénes serían las primeras finalistas.

Entre ella ya figuran varias de las favoritas como México, Colombia, Costa de Marfil, Miss Universe Latina y hasta El Salvador.

En el caso de Honduras, su nombre no figura en el presunto listado, que ya le ha dado la vuelta al mundo, causando revuelo.

Presunto listado filtrado de las 30 semifinalistas

Bangladesh (por voto del público)
Belice
Bolivia
Brasil
Canada
Chile
China
Colombia
Côte D’Ivoire (Costa de Marfil)
Cuba
Dinamarca
El Salvador
Francia
Guadeloupe
Guatemala
India
Indonesia
Israel
Malta
México
Miss Universe Latina
Países Bajos
Palestina
Paraguay
Filipinas
Portugal
Puerto Rico
Tailandia
Islas Turcas
Estados Unidos
Vietnam

Hasta el momento, ni la organización ni ninguna candidata se ha pronunciado al respecto.

.

