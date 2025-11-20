¿Cuánto dinero recibirá la ganadora de Miss Universo 2025?

A pocas horas de la gala final de Miss Universo, la atención mundial se centra en quién se convertirá en la nueva soberana de la belleza. Mientras los nervios crecen, una de las preguntas que más genera curiosidad es qué tipo de recompensa económica obtendrá la reina tras su coronación. A continuación se lo detallamos.
Aunque la Organización Miss Universo no divulga oficialmente las cifras, medios especializados permiten estimar el paquete económico que acompaña a la reina.
Según el portal Bloomberg y fuentes del sector, la ganadora recibiría un premio inicial de 250,000 dólares, cifra que se ha mantenido estable en los últimos años.
A esta suma se añade un ingreso mensual destinado a cubrir compromisos profesionales, apariciones y gastos relacionados con su reinado.
People reportó que este ingreso alcanza los 50,000 dólares por mes, cifra que la agencia EFE confirmó en 2024 para Miss Dinamarca.
Otro beneficio relevante es la posibilidad de residir durante un año en un departamento de lujo en Nueva York, propiedad de la organización.
Además, todos los viajes oficiales, tanto comerciales como privados, están cubiertos por Miss Universo.
El equipo profesional que acompaña a la reina incluye asesores de imagen, logística, bienestar y coordinación de agenda, elementos fundamentales para cumplir con la bitácora internacional que exige el título.
La organización subraya que la Miss Universo promueve causas sociales y humanitarias, participa en campañas globales y representa al certamen en diversos eventos internacionales.
De acuerdo con expertos en el tema, los beneficios mediáticos y profesionales derivados del título pueden tener un impacto económico y reputacional significativo a largo plazo.
La gala final de Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora de Tailandia) en el Impact Arena de Bangkok.
En Honduras y otros países de la zona, la transmisión se podrá ver la noche del jueves 20 debido a la diferencia horaria.