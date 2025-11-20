Miss Universo 2025: Así es Vietnam, la candidata transgénero del certamen

Nguyen Huong Giang, Miss Vietnam, es la primera mujer transgénero en representar a su país en el Miss Universo y la primera mujer trans de Asia.
La Miss Vietnam muy segura en pasarela en el desfile preliminar en traje de baño. Tiene 33 años y fue presentada como candidata el 24 de septiembre sin un concurso nacional previo.
Su elección para representar a Vietnam en el certamen fue gracias a su historia personal inspiradora, su inteligencia y su confianza. Es considerada un modelo de resiliencia y modernidad.
Es una cantante, en 2012 saltó a la fama al participar en el realiti musical Vietnam Idol, donde fue la primera concursante transgénero del programa en el que logró llegar al Top 4.
Según una publicación del South China Morning Post en 2021, al presentarse comoa mujer trans “tomó al país por sorpresa” y motivó conversaciones sobre identidad de género.
La carrera musical de Nguyen Huong Giang, no se quedó en el reality. Lanzó su disco "Mercury" en 2013. Además, ganó la tercera temporada de The Amazing Race Vietnam en 2014.
En 2018 obtuvo la corona del Miss International Queen, el certamen global más importante para mujeres transgénero, que se realiza cada año en Tailandia.
"Nada es imposible y nunca es demasiado tarde para que cualquier mujer utilice la plataforma de Miss Universo para romper estereotipos y devolverle algo a su comunidad", dijo al ser electa Miss Vietnam.
Ha sufrido campañas de odio y acoso cibernético. Por ello, tras ganar Miss International Queen, fundó la versión vietnamita del certamen.
Nació el 29 de diciembre de 1991 en Hanói, Vietnam, tiene 33 años y fue designada directamente por la organización Miss Universe Vietnam para representar a su país.
Conocida también como Huong Giang Idol, es una de las figuras más seguidas por los medios en este certamen de Miss Universo 2025.
En su niñez, Hương Giang tuvo que enfrentar el rechazo de su comunidad por expresar su identidad. Eso la llevó a comprometerse con la visibilidad trans y LGBT.
Cuando fue designada para representar a Vietnam, dijo a los medios que aceptó porque lo vio como una oportunidad para visibilizar a su comunidad.
El Miss Universo 2025, además de esta candidata trans, incluye madres de familia, una sobreviviente del genocidio y la primera representante de Palestina.