Olivia Yace, Miss Costa de Marfil, una de las favoritas de Miss Universo 2025

Olivia Yacé es la representante de Costa de Marfil en el certamen de Miss Universo 2025 y se ha convertido en una de las candidatas favoritas para llevarse la corona.
Posee una licenciatura en Marketing y Gestión de la Widener University y una maestría en Gestión de Marcas de Lujo y Organización de Eventos de la Richmond University en los Estados Unidos.
En 2021, Yace fue coronada como Miss Costa de Marfil y representó a su país con elegancia y encanto en el certamen de Miss Mundo en Puerto Rico.
En ese certamen de belleza quedó como segunda finalista, además ganó el reto de Top Model y se alzó con el título de Miss Mundo África.
De igual forma, ha dejado huella como embajadora de Turismo de Costa de Marfil, donde ha mostrado al mundo la riquesa cultural de su país.
Fue nombrada Miss Universo Costa de Marfil 2025 el 23 de julio de 2025 y coronada oficialmente en Abidjan el 12 de septiembre de 2025.
Costa de Marfil fue una de las primeras candidatas en llegar a Tailandia para participar en el 74 certamen de Miss Universo 2025.
De convertirse en la ganadora de Miss Universo, Olivia Yace, sería la primera reina de belleza en portar la corona para Costa de Marfil.
Durante las preliminares, Miss Costa de Marfil, se destacó con su belleza y dominio de la pasarela.
Además, su belleza natural resaltó durante su participación en las preliminares.
Miss Costa de Marfil también lució hermosos atuendos durante el concurso.
A lo largo de la competencia, Costa de Marfil, ha sido una de las más aplaudidas.