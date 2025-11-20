Miss Universo 2025 se define esta noche: ¿quién será la ganadora?

Tegucigalpa, Honduras.- Estamos ante una de las ediciones del Miss Universo quizá más polémicas de su historia. Renuncias de jueces y candidatas, bochornos públicos, bajas por intoxicación, denuncias de fraude y candidatas con peso de banda, casi con un pie en el Top final.
Esta noche, en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, la danesa Victoria Kjær Theilvig cederá su corona a una nueva soberana de la belleza universal.
¿Quedará la corona en el continente anfitrión o recaerá en una candidata enaltecida y respaldada por el escándalo, como Miss México?
Las cuatro fases del certamen —la entrevista personal, la presentación en traje típico nacional, el desfile en traje de baño y la pasarela de vestido de noche— han comenzado a definir el panorama de favoritas, aunque la subjetividad siempre juega su papel en estos escenarios.
Asia: la casa quiere corona
Praveenar Singh, representante de Tailandia, llegó al Miss Universo tras tres intentos previos. La ventaja de ser país anfitrión se suma a su destacado desempeño en cada fase del concurso, lo que según expertos misólogos la posiciona como una de las principales favoritas.
A su lado, Nadeen Ayoub (Palestina), Ahtisa Manalo (Filipinas) y Manika Vishwakarma (India) conforman un bloque asiático sin precedentes que amenaza con dominar la competencia.
África y su carta fuerte
Olivia Yacé de Costa de Marfil se ha ganado el reconocimiento de la crítica especializada por su elocuencia y carisma, características que la consolidan como la representante africana con mayores posibilidades de coronación.
América: el continente de las favoritas
El continente americano llega con peso propio a esta edición. Portales especializados anglosajones y asiáticos coinciden en señalar a varias candidatas como serias contendientes: Stephany Abasali (Venezuela), Nadia Mejía (Ecuador), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos), Vanessa Pulgarín (Colombia), Ignacia Moll (Chile), Fátima Bosch (México) y Mahyla Roth (Costa Rica) conforman un bloque competitivo que podría dominar el Top final.
Europa: elegancia y experiencia
El Viejo Continente presenta también candidatas sólidas: Ève Gilles (Francia), Camila Vitorino (Portugal), Zrinka ĆCoric (Croacia) y Catalina Jacob (Rumania) representan la sofisticación europea en una noche donde cualquier predicción puede desmoronarse ante el veredicto final.
La corona está en juego. La polémica, servida. El público, expectante.