Miss Universo 2025 se define esta noche: ¿quién será la ganadora?

Tegucigalpa, Honduras.- Estamos ante una de las ediciones del Miss Universo quizá más polémicas de su historia. Renuncias de jueces y candidatas, bochornos públicos, bajas por intoxicación, denuncias de fraude y candidatas con peso de banda, casi con un pie en el Top final.

Esta noche, en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, la danesa Victoria Kjær Theilvig cederá su corona a una nueva soberana de la belleza universal.

¿Quedará la corona en el continente anfitrión o recaerá en una candidata enaltecida y respaldada por el escándalo, como Miss México?

Las cuatro fases del certamen —la entrevista personal, la presentación en traje típico nacional, el desfile en traje de baño y la pasarela de vestido de noche— han comenzado a definir el panorama de favoritas, aunque la subjetividad siempre juega su papel en estos escenarios.