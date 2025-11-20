  1. Inicio
Miss Universo 2025 se define esta noche: ¿quién será la ganadora?

¿Quién se coronará esta noche como Miss Universo? Tailandia es el escenario donde se define una edición marcada por la incertidumbre, las sorpresas y las polémicas

  • 20 de noviembre de 2025 a las 16:06
Esta edición destaca por la participación histórica de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, así como por la inclusión de la dominicana Yamilex Hernández como representante de la banda de Miss Latina.

 Foto: Instagram | @missuniversethailand

Tegucigalpa, Honduras.- Estamos ante una de las ediciones del Miss Universo quizá más polémicas de su historia. Renuncias de jueces y candidatas, bochornos públicos, bajas por intoxicación, denuncias de fraude y candidatas con peso de banda, casi con un pie en el Top final.

Esta noche, en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, la danesa Victoria Kjær Theilvig cederá su corona a una nueva soberana de la belleza universal.

¿Quedará la corona en el continente anfitrión o recaerá en una candidata enaltecida y respaldada por el escándalo, como Miss México?

Las cuatro fases del certamen —la entrevista personal, la presentación en traje típico nacional, el desfile en traje de baño y la pasarela de vestido de noche— han comenzado a definir el panorama de favoritas, aunque la subjetividad siempre juega su papel en estos escenarios.

Asia: la casa quiere corona

Praveenar Singh, representante de Tailandia, llegó al Miss Universo tras tres intentos previos. La ventaja de ser país anfitrión se suma a su destacado desempeño en cada fase del concurso, lo que según expertos misólogos la posiciona como una de las principales favoritas.

Las bajas de Miss Universo 2025: Ellas son las candidatas que se retiraron del certamen

A su lado, Nadeen Ayoub (Palestina), Ahtisa Manalo (Filipinas) y Manika Vishwakarma (India) conforman un bloque asiático sin precedentes que amenaza con dominar la competencia.

África y su carta fuerte

Olivia Yacé de Costa de Marfil se ha ganado el reconocimiento de la crítica especializada por su elocuencia y carisma, características que la consolidan como la representante africana con mayores posibilidades de coronación.

Mientras el Impact Arena de Tailandia se prepara para coronar a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, los expertos en concursos de belleza, las casas de apuestas y millones de usuarios en redes sociales apuntan a un puñado de candidatas que podrían llevarse la corona.

(Foto: Instagram | @missuniverse)

América: el continente de las favoritas

El continente americano llega con peso propio a esta edición. Portales especializados anglosajones y asiáticos coinciden en señalar a varias candidatas como serias contendientes: Stephany Abasali (Venezuela), Nadia Mejía (Ecuador), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos), Vanessa Pulgarín (Colombia), Ignacia Moll (Chile), Fátima Bosch (México) y Mahyla Roth (Costa Rica) conforman un bloque competitivo que podría dominar el Top final.

Lujo y exclusividad: ¿Cuál es el valor real de la corona de perlas y oro de Miss Universo 2025?

Europa: elegancia y experiencia

El Viejo Continente presenta también candidatas sólidas: Ève Gilles (Francia), Camila Vitorino (Portugal), Zrinka ĆCoric (Croacia) y Catalina Jacob (Rumania) representan la sofisticación europea en una noche donde cualquier predicción puede desmoronarse ante el veredicto final.

La corona está en juego. La polémica, servida. El público, expectante.

