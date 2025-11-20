  1. Inicio
¿Qué países pasan al top 30 de Miss Universo 2025, un paso más a la corona?

Treinta candidatas avanzaron en la noche final del Miss Universo 2025, en una gala realizada en Tailandia que inició con la revelación del primer gran corte

  • 20 de noviembre de 2025 a las 15:58
Treinta concursantes aseguraron su lugar en el Top 30 del Miss Universo 2025

 Foto: cortesía Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- Treinta concursantes aseguraron su lugar en el Top 30 del Miss Universo 2025 durante la noche final celebrada en Bangkok, donde las participantes regresaron al escenario para conocer el primer gran corte del certamen.

La organización abrió la gala anunciando a las clasificadas que avanzan en la carrera por la corona.

El concurso reunió a 120 competidoras provenientes de distintos países de todo el mundo, quienes se presentaron en una pasarela preliminar antes de la selección oficial.

La gala se desarrolló a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, equivalente a las 7:00 de la noche del jueves 20 en Honduras debido a la diferencia horaria.

Primeras 30 finalistas del Miss Universo 2025

1. India

2. Guadalupe

3.China

4.Tailandia

5. Republica Dominicana

6. Brasil

7. Ruanda

8. Costa de Marfil

9. Colombia

10. Países Bajos

11. Cuba

12. Bangladesh

13. Japón

14. Puerto Rico

15. Estados Unidos

16. México

17. Filipinas

18. Zimbabwe

19. Costa Rica

20. Malta

21. Chile

22. Canadá

23. Universe Latina

24. Croacia

25. Venezuela

26. Guatemala

27. Palestina

28. Nicaragua

29. Francia

30. Paraguay

Redacción web
Sharon Laínez

