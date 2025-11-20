¿Qué países pasan al top 30 de Miss Universo 2025, un paso más a la corona?

Bangkok, Tailandia.- Treinta concursantes aseguraron su lugar en el Top 30 del Miss Universo 2025 durante la noche final celebrada en Bangkok, donde las participantes regresaron al escenario para conocer el primer gran corte del certamen.

La organización abrió la gala anunciando a las clasificadas que avanzan en la carrera por la corona.

El concurso reunió a 120 competidoras provenientes de distintos países de todo el mundo, quienes se presentaron en una pasarela preliminar antes de la selección oficial.

La gala se desarrolló a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, equivalente a las 7:00 de la noche del jueves 20 en Honduras debido a la diferencia horaria.