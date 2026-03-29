Fátima Bosch se sincera sobre su "amorío" con el alcalde salvadoreño Henry Flores

La Miss Universo 2025 llegó a El Salvador con agenda llena, sonrisa lista y una misión clara dentro del Global Tour 2026 de la organización Miss Universe. La recibió, entre otros, el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, con quien compartiría escenario durante varios días. Lo que nadie anticipó fue que esa cercanía institucional alimentaría, en cuestión de horas, una de las conversaciones más ruidosas de las redes sociales en torno a su reinado.
Las imágenes de Bosch y el alcalde de Santa Tecla, Flores, circulando juntos en distintos actos oficiales bastaron para que usuarios de varias plataformas digitales comenzaran a insinuar un vínculo romántico entre ambos.
El fenómeno tomó velocidad en cuestión de horas. Comentarios, ediciones, videos con música romántica de fondo y el hashtag de los dos nombres aparecieron con la velocidad que solo los fandom organizados pueden producir.
El "shippeo" —esa práctica de emparejar figuras públicas con base en suposiciones— encontró en la visita oficial de la Miss Universo a El Salvador su episodio más comentado de marzo.
Entre los momentos que más circularon estaba el lanzamiento de la nueva casa comunal en la comunidad Las Palmeras, donde Bosch y Flores cortaron juntos el listón de inauguración ante vecinos y cámaras.
El alcalde anunció ese día un plan de diez nuevas casas comunales en Santa Tecla, con una inversión de 20 mil dólares cada una. Pero esos detalles quedaron sepultados bajo la oleada de comentarios que preferían leer otra cosa en las imágenes. La agenda social se convirtió, a ojos de los internautas, en una crónica sentimental.
Cada aparición pública conjunta se traducía en nuevas capturas de pantalla, nuevos videos y nuevas teorías.
Fue la propia Bosch quien tuvo que salirle al paso a todo aquello. A través de un live en su cuenta de TikTok, la Miss Universo pidió respeto, especialmente hacia el funcionario, con una postura clara y sin ambigüedades.
"Oigan, es un señor, o sea, tiene todo mi respeto, pero es un señor. Y siento que cero está cool que hagan ship, es una falta de respeto", expresó.
Y remató con una pregunta que rápidamente se volvió frase del día en redes: "Imagínense si tiene novia o algo así, qué pena, ¿no?"
Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025 el 21 de noviembre, durante la edición 74 del certamen celebrada en Tailandia, consolidándose como la cuarta mexicana en alcanzar ese título.
Desde entonces ha construido un reinado marcado por la franqueza. Ha hablado sin filtro sobre su neurodivergencia, sobre la presión en los certámenes de belleza y sobre las críticas que ha recibido desde su coronación.