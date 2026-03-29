Fátima Bosch se sincera sobre su "amorío" con el alcalde salvadoreño Henry Flores

La Miss Universo 2025 llegó a El Salvador con agenda llena, sonrisa lista y una misión clara dentro del Global Tour 2026 de la organización Miss Universe. La recibió, entre otros, el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, con quien compartiría escenario durante varios días. Lo que nadie anticipó fue que esa cercanía institucional alimentaría, en cuestión de horas, una de las conversaciones más ruidosas de las redes sociales en torno a su reinado.