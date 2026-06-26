"Vencí mis miedos": Kennia Mondragón y el peso de participar en Miss Universe Honduras 2026

La presentadora de televisión Kennia Mondragón, quien representa a Francisco Morazán en el Miss Universe Honduras 2026, publicó un video en sus redes sociales en el que reflexionó sobre el significado real de la banda que porta. Esto fue lo que dijo.
El contexto llegó tras su participación como jurado en la elección de la reina de la Feria Juniana 2026 de San Pedro Sula, a donde fue invitada por la Alcaldía Municipal.
Mondragón se presentó al evento con un vestido midi en color marfil de corte strapless, confeccionado en una tela texturizada. La falda amplia, de largo a media pantorrilla, le dio al conjunto una silueta romántica y estructurada a la vez. Cruzada sobre el pecho, la banda oficial de Miss Universe Francisco Morazán terminó de definir una presencia que no pasó inadvertida. Con ese mismo atuendo, horas después tomó la palabra ante la cámara para un mensaje que sus seguidores no tardaron en difundir.
Fue en ese video donde la presentadora nombró, uno por uno, cada uno de los 28 municipios que conforman el departamento que lleva su nombre. Un recuento que, lejos de sonar a lista de datos, funcionó como una declaración de pertenencia.
"Llevar esta banda no es solo venir y ponérmela, sino que también es un gran peso. Llevar el nombre de Francisco Morazán es algo que nunca me imaginé", expresó la candidata en el video.
Mondragón, conocida popularmente como "La Dragona", es presentadora del espacio de entretenimiento del canal HCH y acumula además facetas como cantante, modelo y locutora.
Su participación en el certamen tiene además una particularidad que la distingue del resto del campo competitivo: actúa como su propia directora departamental, lo que significa que financia, organiza y gestiona de forma independiente su franquicia ante la Organización Miss Universe Honduras.
Esa independencia, que algunos en redes sociales cuestionaron y otros aplaudieron, parece haber sido precisamente el combustible de su decisión. En el video, Mondragón dijo: "Cuando decidí participar en el Miss Honduras Universo 2026 entendí que el verdadero triunfo era atreverme a salir de mi zona de confort y vencer mis miedos. Porque los sueños se construyen con disciplina, fe y trabajo".
"Y así representar a Francisco Morazán en el Miss Honduras Universo 2026 y quién sabe que lo haga en Puerto Rico y gritar Honduras ante el universo", cerró su mensaje.
La edición 75 del Miss Universe se celebrará en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, con la participación esperada de candidatas de unos 135 países y territorios. Será la cuarta ocasión en que la isla caribeña reciba el certamen más observado del planeta.
La ganadora del Miss Universe Honduras 2026 asumirá la banda que hoy porta Alejandra Fuentes, quien fue coronada el 10 de julio de 2025 en San Pedro Sula y representó al país en la edición internacional de ese año.
Hasta el cierre de esta edición, la organización no ha anunciado fecha oficial para la gala nacional en la que se elegirá a su sucesora. Lo que sí está claro es que Mondragón llega con una narrativa propia, construida desde adentro, y con 28 municipios respaldándola de nombre.