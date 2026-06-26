"Vencí mis miedos": Kennia Mondragón y el peso de participar en Miss Universe Honduras 2026

Mondragón se presentó al evento con un vestido midi en color marfil de corte strapless, confeccionado en una tela texturizada. La falda amplia, de largo a media pantorrilla, le dio al conjunto una silueta romántica y estructurada a la vez. Cruzada sobre el pecho, la banda oficial de Miss Universe Francisco Morazán terminó de definir una presencia que no pasó inadvertida. Con ese mismo atuendo, horas después tomó la palabra ante la cámara para un mensaje que sus seguidores no tardaron en difundir.