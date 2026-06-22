Belleza, talento y propósito: así son las 17 candidatas a Miss Grand Honduras 2027

Naomi Talabera, de tan solo 20 años de edad, es la representante de El Paraíso. Actualmente es estudiante de Lenguas Extranjeras. Fue reina de la Feria Juniana de El Paraíso y novia del Instituto Técnico Alejandro Flores por dos años. Cuenta con experiencia frente a cámaras, realiza labor social en pro de jóvenes y adultos mayores. El baile, la lectura y el canto están entre sus pasatiempos preferidos.