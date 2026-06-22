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Belleza, talento y propósito: así son las 17 candidatas a Miss Grand Honduras 2027

Entre estudiantes, profesionales y emprendedoras, estas son las aspirantes que buscan representar al país en el certamen de belleza Miss Grand Honduras 2027

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 20:39
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Son 17 hermosas jóvenes de distintos departamentos del país fueron seleccionadas para competir por la corona del Miss Grand Honduras 2027. Cada tiene su propia historia, formación académica diferente y un propósito diferente para defender en la pasarela del certamen. ¿Quiénes son? Conózcalas a continuación.

Foto: cortesía redes sociales
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Naomi Talabera, de tan solo 20 años de edad, es la representante de El Paraíso. Actualmente es estudiante de Lenguas Extranjeras. Fue reina de la Feria Juniana de El Paraíso y novia del Instituto Técnico Alejandro Flores por dos años. Cuenta con experiencia frente a cámaras, realiza labor social en pro de jóvenes y adultos mayores. El baile, la lectura y el canto están entre sus pasatiempos preferidos.

Foto: Instagram
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Ginnelle Cañas, de 19 años de edad, es representamte de La Paz y estudia Comunicaciones y ha incursionado en el modelaje fotográfico y programas de TV como "5 Deportivo" y "X0 Da Dinero". Ha participado en actividades de apoyo social a personas en situación de necesidad. El maquillaje y la lectura son parte de sus hobbies.

Foto: Instagram
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Marlén Hernández, de 25 años, representa a Comayagua. Es licenciada en Comercio Internacional con orientación en Agroindustria. Actualmente culmina la maestría en Altas Gerencias de Proyectos. Fue reina de la Feria Patronal de San Jerónimo y tiene formación en danza folclórica hondureña y actuación.

 Foto: Instagram
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Por su parte, Mirian Figueroa, de 25 años de edad, representa al departamento de Olancho. Se graduó con honores de la carrera de Derecho. con formación adicional en justicia, protección a la niñez y violencia doméstica. En 2017 obtuvo el título de Teen Universo Olancho.

 Foto: Instagram
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Flory Elizabeth Vijil, de 24 años, es representante de Intibucá. Es licenciada en Trabajo social, también estilista y maquillista profesional. Ha obtenido los títulos de Miss Verano Honduras 2025 y Miss Caribe Internacional 2025. Su labor social se enfoca en defender los derechos de las personas vulnerables, y entre sus pasatiempos están la lectura, la música y el atletismo.

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Daphne Paz, de 20 años, es pasante de Comunicación y Publicidad. Formó parte de Miss Honduras Mundo, donde obtuvo el título de Reina Hispanoamericana, representando al país en Bolivia. También participó en el certamen Miss Wonderful Teen, en El Salvador, y actualmente es voluntaria en la Fundación Ruth Paz.

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Katherine Jalil Suazo Bernardez, de 26 años y originaria de La Ceiba, Atlántida, es promotora ambiental graduada y pasante de la Licenciatura en Matemáticas. Fue reina de la Feria Isidra y del Gran Carnaval Internacional de la Amistad.

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Astrid Ramos, de 21 años, representante de Ocotepeque, y es graduada de Bachillerato en Ciencias y Humanidades y cursa actualmente Administración de Empresas. Fue coronada reina de su instituto en su último año de bachillerato. También destacó en un concurso de vestidos realizados con material reciclado.

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Debora Esmeralda Ortiz López, de 20 años, la representante de Lempira, estudia Comercio Internacional. Promueve el bienestar animal y la importancia de la salud mental.

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Lisbeth Ortiz, de 27 años, representa a Colón. Es pasante de Administración de Empresas y cuenta con una destacada trayectoria en certámenes, al haber sido Miss Mundo Colón 2023 y Miss Universo Colón 2024, donde llegó al Top 5.

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María Fernanda Tábora, de 23 años, representa al departamento de Cortés. Es licenciada en Mercadotecnia y trabaja como Workforce Specialist. Bilingüe en español e inglés, actualmente aprende francés. Como embajadora del Club Dame Tu Mano, participa en programas educativos que han beneficiado a más de 7,000 familias en el occidente del país. El gimnasio, el pilates y la moda son parte de sus pasiones.

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Alejandra López, de 19 años, representa a Valle. Es pasante de Comunicación y Publicidad y egresada de The Academy Melissa Valeriano. Tiene experiencia en pasarelas, sesiones fotográficas editoriales y videos musicales.

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Haley Jaylene Amaya, de 28 años, es modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense, reconocida por promover la cultura centroamericana. Es directora de Cultura Cinco Estrellas, organización enfocada en el desarrollo juvenil a través del arte. También fundó Model With Fibroids, una plataforma que genera conciencia sobre la salud femenina. Disfruta viajar, bailar folklore y conectar con distintas comunidades.

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Cecilia Rosell, representante de Copán. Es licenciada en Comunicación y Publicidad, periodista deportiva y fundadora de su propio medio de comunicación. Practica kickboxing y participa en proyectos sociales enfocados en niñez vulnerable y adultos mayores.

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Cecilia Argüelles, representa a Choluteca. Es licenciada en Psicología y actualmente labora en el Hospital Psiquiátrico. Es una joven comprometida con el bienestar social y ambiental, es fundadora del proyecto Tierra y Alma en Limpieza y creadora de una línea de pulseras artesanales elaboradas con plástico reciclado.

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La representante del certamen por San Pedro Sula es Dayanara Ponce, de 20 años. Sueña con convertirse en psicóloga para apoyar y orientar a mujeres que atraviesan situaciones difíciles.

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La representante de Francisco Morazán es la bella Antonella Pérez Cadalso Córdova, de 19 años. De raíces hondureñas y chilenas, reside en Cancún, México, donde estudia Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Bilingüe en español e inglés, realizó una pasantía en mercadeo en LOTO Honduras y desde pequeña ha participado en actividades de servicio social junto a su madre.

 Foto: Instagram
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