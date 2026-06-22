Belleza, talento y propósito: así son las 17 candidatas a Miss Grand Honduras 2027

Son 17 hermosas jóvenes de distintos departamentos del país fueron seleccionadas para competir por la corona del Miss Grand Honduras 2027. Cada tiene su propia historia, formación académica diferente y un propósito diferente para defender en la pasarela del certamen. ¿Quiénes son? Conózcalas a continuación.
Naomi Talabera, de tan solo 20 años de edad, es la representante de El Paraíso. Actualmente es estudiante de Lenguas Extranjeras. Fue reina de la Feria Juniana de El Paraíso y novia del Instituto Técnico Alejandro Flores por dos años. Cuenta con experiencia frente a cámaras, realiza labor social en pro de jóvenes y adultos mayores. El baile, la lectura y el canto están entre sus pasatiempos preferidos.
Ginnelle Cañas, de 19 años de edad, es representamte de La Paz y estudia Comunicaciones y ha incursionado en el modelaje fotográfico y programas de TV como "5 Deportivo" y "X0 Da Dinero". Ha participado en actividades de apoyo social a personas en situación de necesidad. El maquillaje y la lectura son parte de sus hobbies.
Marlén Hernández, de 25 años, representa a Comayagua. Es licenciada en Comercio Internacional con orientación en Agroindustria. Actualmente culmina la maestría en Altas Gerencias de Proyectos. Fue reina de la Feria Patronal de San Jerónimo y tiene formación en danza folclórica hondureña y actuación.
Por su parte, Mirian Figueroa, de 25 años de edad, representa al departamento de Olancho. Se graduó con honores de la carrera de Derecho. con formación adicional en justicia, protección a la niñez y violencia doméstica. En 2017 obtuvo el título de Teen Universo Olancho.
Flory Elizabeth Vijil, de 24 años, es representante de Intibucá. Es licenciada en Trabajo social, también estilista y maquillista profesional. Ha obtenido los títulos de Miss Verano Honduras 2025 y Miss Caribe Internacional 2025. Su labor social se enfoca en defender los derechos de las personas vulnerables, y entre sus pasatiempos están la lectura, la música y el atletismo.
Daphne Paz, de 20 años, es pasante de Comunicación y Publicidad. Formó parte de Miss Honduras Mundo, donde obtuvo el título de Reina Hispanoamericana, representando al país en Bolivia. También participó en el certamen Miss Wonderful Teen, en El Salvador, y actualmente es voluntaria en la Fundación Ruth Paz.
Katherine Jalil Suazo Bernardez, de 26 años y originaria de La Ceiba, Atlántida, es promotora ambiental graduada y pasante de la Licenciatura en Matemáticas. Fue reina de la Feria Isidra y del Gran Carnaval Internacional de la Amistad.
Astrid Ramos, de 21 años, representante de Ocotepeque, y es graduada de Bachillerato en Ciencias y Humanidades y cursa actualmente Administración de Empresas. Fue coronada reina de su instituto en su último año de bachillerato. También destacó en un concurso de vestidos realizados con material reciclado.
Debora Esmeralda Ortiz López, de 20 años, la representante de Lempira, estudia Comercio Internacional. Promueve el bienestar animal y la importancia de la salud mental.
Lisbeth Ortiz, de 27 años, representa a Colón. Es pasante de Administración de Empresas y cuenta con una destacada trayectoria en certámenes, al haber sido Miss Mundo Colón 2023 y Miss Universo Colón 2024, donde llegó al Top 5.
María Fernanda Tábora, de 23 años, representa al departamento de Cortés. Es licenciada en Mercadotecnia y trabaja como Workforce Specialist. Bilingüe en español e inglés, actualmente aprende francés. Como embajadora del Club Dame Tu Mano, participa en programas educativos que han beneficiado a más de 7,000 familias en el occidente del país. El gimnasio, el pilates y la moda son parte de sus pasiones.
Alejandra López, de 19 años, representa a Valle. Es pasante de Comunicación y Publicidad y egresada de The Academy Melissa Valeriano. Tiene experiencia en pasarelas, sesiones fotográficas editoriales y videos musicales.
Haley Jaylene Amaya, de 28 años, es modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense, reconocida por promover la cultura centroamericana. Es directora de Cultura Cinco Estrellas, organización enfocada en el desarrollo juvenil a través del arte. También fundó Model With Fibroids, una plataforma que genera conciencia sobre la salud femenina. Disfruta viajar, bailar folklore y conectar con distintas comunidades.
Cecilia Rosell, representante de Copán. Es licenciada en Comunicación y Publicidad, periodista deportiva y fundadora de su propio medio de comunicación. Practica kickboxing y participa en proyectos sociales enfocados en niñez vulnerable y adultos mayores.
Cecilia Argüelles, representa a Choluteca. Es licenciada en Psicología y actualmente labora en el Hospital Psiquiátrico. Es una joven comprometida con el bienestar social y ambiental, es fundadora del proyecto Tierra y Alma en Limpieza y creadora de una línea de pulseras artesanales elaboradas con plástico reciclado.
La representante del certamen por San Pedro Sula es Dayanara Ponce, de 20 años. Sueña con convertirse en psicóloga para apoyar y orientar a mujeres que atraviesan situaciones difíciles.
La representante de Francisco Morazán es la bella Antonella Pérez Cadalso Córdova, de 19 años. De raíces hondureñas y chilenas, reside en Cancún, México, donde estudia Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Bilingüe en español e inglés, realizó una pasantía en mercadeo en LOTO Honduras y desde pequeña ha participado en actividades de servicio social junto a su madre.