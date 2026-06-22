Wally Méndez, la amazona que busca representar a Honduras en Miss Universe 2026

Waleska Méndez, mejor conocida como Wally, fue presentada oficialmente como la candidata de Santa Bárbara al Miss Universe Honduras 2026.
Madre de un hijo y socia directiva hípica, su nombre llega al certamen con una historia cimentada en el trabajo, los caballos y la resiliencia.
"Mi nombre es Waleska Méndez y hoy tengo el honor de representar a esta tierra que me vio crecer", escribió en su presentación oficial publicada a través de las cuentas de Miss Universe Santa Bárbara, "una tierra llena de historia, cultura y, sobre todo, de mujeres valientes y trabajadoras", agregó en su mensaje inaugural.
Wally —como la llaman quienes la conocen— tiene un fuerte vínculo con los caballos que data de hace aproximadamente 11 años.
Desde pequeña sintió atracción por la equitación y con el tiempo esa pasión se convirtió en algo más formal y comprometido. Hoy forma parte de la Asociación de Hípicos Honduras como socia directiva, un cargo que habla de su vinculación real con el mundo ecuestre más allá de la afición.
El apodo de "amazona" que le endilgaron sus allegados y seguidores describe con precisión quién es esta mujer fuera de las redes sociales.
Supera los 10,000 seguidores en Instagram, plataforma en la que mantiene una presencia activa y constante. Su posteo de candidatura resonó rápidamente entre sus seguidores, quienes ya la proyectan como una figura destacada dentro del certamen nacional.
En su mensaje de presentación, Méndez fue directa sobre su visión: "Creo firmemente que el verdadero poder de una mujer está en su capacidad de levantarse una y otra vez", afirmó, "de transformar los obstáculos en oportunidades y de nunca renunciar a sus sueños. Cada mujer lleva dentro una fuerza extraordinaria capaz de inspirar, construir y cambiar el mundo", agregó.
Méndez se suma así al grupo de candidatas confirmadas para la edición 2026 del certamen nacional, cuyo calendario oficial permanece reservado por la organización.
La ganadora del Miss Universe Honduras asumirá la banda que hoy porta Alejandra Fuentes, quien fue coronada el 10 de julio de 2025 en San Pedro Sula y representó al país en la competencia internacional de ese año.
La próxima edición del certamen global tendrá lugar en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, en lo que la organización ha denominado el aniversario de diamante del concurso, correspondiente a la edición número 75.
Para Santa Bárbara, un departamento enclavado en el occidente hondureño con tradición ganadera y campesina, la candidatura de Méndez llega cargada de significado. Una mujer que monta a caballo, que dirige, que tiene un hijo y que construyó su visibilidad desde las redes sin el respaldo de una maquinaria mediática, es precisamente el tipo de perfil que el certamen moderno ha empezado a valorar.