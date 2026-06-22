Wally Méndez, la amazona que busca representar a Honduras en Miss Universe 2026

Para Santa Bárbara, un departamento enclavado en el occidente hondureño con tradición ganadera y campesina, la candidatura de Méndez llega cargada de significado. Una mujer que monta a caballo, que dirige, que tiene un hijo y que construyó su visibilidad desde las redes sin el respaldo de una maquinaria mediática, es precisamente el tipo de perfil que el certamen moderno ha empezado a valorar.