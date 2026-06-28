Luisa Pineda va por la revancha en Miss Universe Honduras 2026

Con 26 años y una hoja de vida que sorprende por su amplitud, Luisa Pineda, originaria de San Pedro Sula, se perfila como una de las participantes más sólidas de la edición 2026 del Miss Universe Honduras, certamen que definirá quién llevará la banda nacional a Puerto Rico en noviembre, cuando ese territorio isleño acoja la 75.ª edición del concurso, en su aniversario de diamante.
La noticia de su participación no ha tomado por sorpresa a quienes siguen de cerca el mundo de los certámenes en el país.
Pineda ya pisó el escenario de Miss Universe Honduras en 2025, donde quedó por debajo de Alejandra Fuentes en la gala celebrada en San Pedro Sula. Aquella noche no fue el final de su historia, sino el punto de arranque de un nuevo capítulo.
Licenciada en Administración Turística y actualmente con los estudios avanzados en Ingeniería en Operaciones y Logística, Pineda presenta uno de los perfiles académicos más completos del certamen.
Habla con fluidez español e inglés, tiene formación en francés y cuenta con una beca avalada por Naciones Unidas. Pero su preparación no se detiene en las aulas.
Fuera del mundo académico, Pineda lidera Guardianes de la Naturaleza, una iniciativa de educación ambiental que reúne a más de 600 voluntarios a nivel nacional.
Es, además, fundadora de un emprendimiento enfocado en el reciclaje textil, un proyecto que nació desde su convicción de que la sostenibilidad puede convertirse en motor de cambio real.
Toda esa trayectoria llega a la pre-concentración en la que actualmente se encuentran las candidatas al certamen nacional.
Por ahora, la organización mantiene en reserva la fecha de la gala final y el listado completo de quienes competirán por la banda, aunque los rostros irán revelándose en la presentación formal de candidatas, el próximo gran hito del calendario.
Lo que sí está claro es el destino que espera a quien gane. La organización Miss Universe confirmó que Puerto Rico será la sede de la edición 75 del concurso internacional, que tendrá lugar en noviembre.
Un escenario de primer nivel para una competencia que, a nivel local, promete ser distinta. Bryan Espinoza, codirector de Miss Universe Honduras, anticipó que este año el certamen experimentará una transformación profunda. "Hemos diseñado un concepto totalmente disruptivo, alejándonos de lo tradicional para abrazar una estética inspirada en las pasarelas internacionales", explicó en el evento de lanzamiento de esta edición, celebrada el pasado abril.
En ese contexto, Pineda regresa, pero no como la misma candidata de hace un año, sino como alguien que conoce el formato, que entiende lo que exige y que lleva consigo un proyecto de vida difícil de ignorar. El certamen aún no ha revelado sus cartas, pero ella ya tiene las suyas sobre la mesa.