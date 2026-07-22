Honduras conocerá este jueves 23 de julio a sus rivales en la Nations League 2026-27

Miami, Estados Unidos.- Se acabó el Mundial 2026, pero el fútbol de selecciones no para con el arranque de la Fase de Grupos en la Nations League 2026-2027, torneo en el que la Selección de Honduras conocerá a sus cinco rivales este jueves 23 de julio.

La bicolor compartirá el Bombo 1 con Costa Rica, al ser las dos naciones mejor ubicadas en el ranking FIFA por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que ya están clasificados a los Cuartos de Final del campeonato.

Los demás bombos están conformados por: Haití - Jamaica; Guatemala - Trinidad y Tobago; Curazao - Surinam; Martinica - Nicaragua y El Salvador - República Dominicana, de las cuales cinco serán rival de Honduras en las Fase de Grupos y los restantes se medirán con Costa Rica.