Honduras conocerá este jueves 23 de julio a sus rivales en la Nations League 2026-27

Miami, Estados Unidos.- Se acabó el Mundial 2026, pero el fútbol de selecciones no para con el arranque de la Fase de Grupos en la Nations League 2026-2027, torneo en el que la Selección de Honduras conocerá a sus cinco rivales este jueves 23 de julio.
La bicolor compartirá el Bombo 1 con Costa Rica, al ser las dos naciones mejor ubicadas en el ranking FIFA por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que ya están clasificados a los Cuartos de Final del campeonato.
Los demás bombos están conformados por: Haití - Jamaica; Guatemala - Trinidad y Tobago; Curazao - Surinam; Martinica - Nicaragua y El Salvador - República Dominicana, de las cuales cinco serán rival de Honduras en las Fase de Grupos y los restantes se medirán con Costa Rica.
Importancia de la Nations League 2026-2027 para Honduras
La Nations League tendrá un incentivo especial, ya que será una de las vías de clasificación para la Copa Oro 2027, aumentando la importancia de cada compromiso desde el inicio del torneo.
Además, las dos selecciones que ocupen los primeros lugares de cada grupo, jugarán contra las cuatro mejores naciones de la confederación por un boleto a la Final Four, programada para marzo de 2027.
Sumado a esto, la Nations League 2026-2027 será el primer torneo de la "Era Molina" al frente de la Selección de Honduras, tras disputar dos amistosos en marzo (1-1 vs Perú) y junio del presente año (derrota 2-0 contra Argentina).
¿Cuándo arranca la Nations League de Concacaf?
Fase de Grupos: 21 de septiembre - 6 de octubre de 2026, período de tiempo en el que Honduras disputará sus cuatro partidos de la primera etapa, con el objetivo de finalizar en las dos primeras posiciones de su zona.
Cuartos de Final: 9 - 17 de noviembre de 2026, con dos antecedentes previos, ambos contra México (derrota por penales en la Nations League 2023-24 y goleados para la edición 2024-25, luego de que Honduras ganara sus dos partidos como local).
Final Four, partido por el Tercer Lugar y Gran Final: 22 - 30 de marzo de 2027, instancia que Honduras solo ha disputado una vez, ganando la medalla de bronce vs Costa Rica en junio de 2021.