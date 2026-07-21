"El ambiente se había vuelto muy tóxico": Deschamps hace revelación tras dejar de ser el DT de Francia

París, Francia.- Tras cerrar su etapa de 14 años al frente de la selección de Francia al concluir el Mundial 2026, el entrenador de 57 años, Didier Deschamps, habló sobre las verdaderas razones que lo llevaron a dar un paso al costado del banquillo galo. En una entrevista brindada a un medio de su país, el laureado estratega confesó que la atmósfera que rodeaba su entorno se había vuelto insostenible: "El ambiente que me rodeaba se había vuelto muy tóxico".

Francia cerró su participación en la justa mundialista en el cuarto lugar, luego de caer en semifinales frente a España y ser superada por Inglaterra en el duelo por el tercer puesto. Aunque el estratega ya había anunciado desde enero de 2025 que el torneo de 2026 marcaría su retiro de la selección, fue hasta ahora que profundizó en los desgastantes factores que precipitaron su salida. Deschamps, quien asumió el mando de los 'Les Bleus' en 2012, explicó que la decisión de no renovar su contrato no obedeció a un impulso, más bien a un análisis madurado con tiempo debido a la creciente presión alrededor de su figura y el desgaste acumulado tras más de una década en la élite.

Asimismo, subrayó que su determinación fue tomada "por el bien del equipo francés" y con una visión colectiva, enfatizando que "la selección francesa no se merece eso". "La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión durante 14 años", declaró el técnico con evidente emoción, añadiendo una frase que resume su entrega al combinado patrio: "No hay nada por encima de esta camiseta".

Un legado de oro