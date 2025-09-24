¿Qué país será el anfitrión? La sede de Miss Universe 2026 está confirmada

San Juan, Puerto Rico.- La Organización Miss Universe oficializó que su edición número 75 se celebrará en Puerto Rico. El anuncio se realizó en conjunto con la gobernadora Jenniffer González y varias exreinas puertorriqueñas presentes en la conferencia. El certamen tendrá lugar en noviembre de 2026, en el Coliseo José Miguel Agrelot, con la expectativa de reunir a más de 135 países.

“Con enorme orgullo hoy anuncio que Puerto Rico será la sede del 75 aniversario de Miss Universe. Un acontecimiento histórico que celebra más de siete décadas de cultura, belleza e inspiración”, declaró Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, en un mensaje difundido en redes sociales.

Instagram

Aunque se informó que la inversión del país anfitrión será de nueve millones de dólares, al desglosar cómo se estarán pagando, González señaló en una conferencia de prensa que serán “$4.5 millones en este año fiscal y $5 millones, el próximo año”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Destacando que “el retorno (de esa inversión) se estima entre 200 millones de dólares, en impacto económico”. Entre las figuras que acompañaron el anuncio estuvieron Deborah Carthy-Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Dayanara Torres, coronada en 1993, se sumó de manera virtual. La actual Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig, también participó en la presentación. Será la cuarta ocasión en que Puerto Rico reciba el concurso. La primera fue en 1972 en el Hotel Cerromar Beach de Dorado; luego, en 2001 en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde Denise Quiñones logró el título; y nuevamente en 2002 en el Coliseo Roberto Clemente, coronando a la rusa Oxana Fedorova.