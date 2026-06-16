Zendaya y Tom Holland exploran la adultez en Spider-Man: Brand New Day

Madrid, España.- Zendaya y Tom Holland regresan al universo de Spider-Man con Brand New Day, una película en la que sus personajes han crecido y deben decidir hacia dónde se dirige su vida. "Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad", aseguró a EFE la actriz estadounidense, de 29 años. La pareja habló con EFE en Madrid dentro de la gira de promoción de la nueva entrega de la película del súperheroe de Marvel, que se estrena el próximo 29 de julio y que llega tras semanas de rumores sobre su supuesta boda secreta, que por primera vez Holland ha confirmado en una entrevista con la revista británica Esquire.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, en Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker -alter ego de Spider-Man- ahora es un adulto que vive solo, ya que ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama para así protegerles. "Creo que están llegando a este punto al que todos nos enfrentamos al entrar en la verdadera adultez, donde uno se pregunta: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y creo que ahí sí que se siente un pequeño vacío", reflexiona Zendaya, que interpreta a MJ, el gran amor de Peter Parker. Una "experiencia bastante universal" en la que se encuentran inmersos los dos personajes, añade la interprete de Dune, y un "desafío" al que "todos nos enfrentamos": "¿Cómo será mi futuro y cómo quiero que sea?", insiste. Coincide el británico Holland (30 años), para quien esta nueva entrega "trata sobre el hombre detrás de la máscara" y "sobre una experiencia humana increíblemente cercana: ser joven e intentar descubrir cuál es tu lugar en la sociedad y hacia dónde se dirige tu vida". Esta es la cuarta película de Spider-Man que Holland (The Impossible) y Zendaya protagonizan, tras Homecoming (2017), Far from Home (2019) y No Way Home (2021), y ya desde la primera su relación trascendió la ficción.

Zendaya: "Peter Parker prioriza ser buena persona"