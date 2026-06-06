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Tom Holland define "La Odisea" de Christopher Nolan como una obra maestra

Mientras se prepara para regresar como Spider-Man en una nueva película, el actor británico también forma parte de la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 16:55
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Tom Holland calificó "La odisea" de Christopher Nolan como una “obra maestra absoluta” y aseguró en una entrevista con la revista GQ que la película lo dejó asombrado incluso después de haber formado parte del rodaje.

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El actor confesó que varias escenas lo hicieron preguntarse: “¿Cómo diablos hicieron eso?”, debido a la apuesta de Nolan por efectos prácticos en lugar de CGI.

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Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo, personaje encarnado por Matt Damon en la ambiciosa adaptación del clásico de Homero, que se estrenará el 16 de julio en los cines de Honduras. Holland considera a Damon un líder, y señaló a GQ que "el rodaje fue muy duro y nadie trabajó tanto como Matt".

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El británico considera a "La odisea" como uno de los trabajos de los que más orgulloso se siente a lo largo de su carrera, y que le hace "especial ilusión" que Nolan le diera la oportunidad de participar en ella. "Creo sinceramente que la película va a asombrar a la gente".

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Durante el rodaje de "La odisea", Holland compartió numerosas escenas con Matt Damon, a quien describió como un líder ejemplar dentro y fuera del set.

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La experiencia en la superproducción de Nolan renovó la pasión de Holland por la actuación tras un periodo en el que buscó alejarse del agotamiento profesional.

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Aunque este verano estrenará tanto "La odisea" como Spider-Man: Brand New Day, el actor asegura sentirse especialmente emocionado por la reacción del público ante la epopeya de Nolan, y dijo que "creo sinceramente que la película va a asombrar a la gente".

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Para participar en el proyecto de Nolan, Holland tuvo que negociar el retraso del rodaje de Spider-Man: Brand New Day con Sony.

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El actor cree que el cambio de calendario terminó beneficiando a la nueva aventura de Spider-Man, permitiendo que el proyecto se desarrollara con más tiempo.

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Holland también reveló en la entrevista que al elegir sus proyectos tiene entre sus consideraciones principales al director y el estudio que producirá la cinta, porque para él es importante que la gente tenga la oportunidad de vivir la experiencias en salas de cine.

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