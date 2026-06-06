Tom Holland define "La Odisea" de Christopher Nolan como una obra maestra

Tom Holland calificó "La odisea" de Christopher Nolan como una “obra maestra absoluta” y aseguró en una entrevista con la revista GQ que la película lo dejó asombrado incluso después de haber formado parte del rodaje.
El actor confesó que varias escenas lo hicieron preguntarse: “¿Cómo diablos hicieron eso?”, debido a la apuesta de Nolan por efectos prácticos en lugar de CGI.
Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo, personaje encarnado por Matt Damon en la ambiciosa adaptación del clásico de Homero, que se estrenará el 16 de julio en los cines de Honduras. Holland considera a Damon un líder, y señaló a GQ que "el rodaje fue muy duro y nadie trabajó tanto como Matt".
El británico considera a "La odisea" como uno de los trabajos de los que más orgulloso se siente a lo largo de su carrera, y que le hace "especial ilusión" que Nolan le diera la oportunidad de participar en ella. "Creo sinceramente que la película va a asombrar a la gente".
Durante el rodaje de "La odisea", Holland compartió numerosas escenas con Matt Damon, a quien describió como un líder ejemplar dentro y fuera del set.
La experiencia en la superproducción de Nolan renovó la pasión de Holland por la actuación tras un periodo en el que buscó alejarse del agotamiento profesional.
Aunque este verano estrenará tanto "La odisea" como Spider-Man: Brand New Day, el actor asegura sentirse especialmente emocionado por la reacción del público ante la epopeya de Nolan, y dijo que "creo sinceramente que la película va a asombrar a la gente".
Para participar en el proyecto de Nolan, Holland tuvo que negociar el retraso del rodaje de Spider-Man: Brand New Day con Sony.
El actor cree que el cambio de calendario terminó beneficiando a la nueva aventura de Spider-Man, permitiendo que el proyecto se desarrollara con más tiempo.
Holland también reveló en la entrevista que al elegir sus proyectos tiene entre sus consideraciones principales al director y el estudio que producirá la cinta, porque para él es importante que la gente tenga la oportunidad de vivir la experiencias en salas de cine.