Zendaya responde a los rumores de boda con Tom Holland y genera más dudas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Zendaya acudió al programa Jimmy Kimmel Live! con la intención de zanjar los rumores sobre su supuesta boda con Tom Holland, aunque lo que consiguió fue alimentar aún más los rumores. Ante las preguntas del presentador sobre la especulación que circula en internet, la actriz respondió con sarcasmo: "¿En serio? No he visto nada de eso." Lo que siguió fue una explicación sobre las imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) que retratan una ceremonia nupcial con notable realismo y que han engañado a personas de su círculo cercano, quienes llegaron a molestarse al creer que no habían sido invitadas.



Zendaya ha repetido en múltiples ocasiones que las fotografías "no son reales", pero la insistencia no ha frenado la especulación.

Para intentar "aclarar la confusión", proyectó en directo un fragmento de su próxima película, The Drama, en la que comparte créditos con Robert Pattinson, con el rostro de Holland editado de forma tosca sobre el de su coprotagonista. "Eso era material real. Yo estuve allí", bromeó ante las cámaras.







El origen de la especulación se remonta a febrero, cuando la actriz fue fotografiada luciendo un aro dorado en el dedo anular izquierdo. Su estilista, Law Roach, añadió leña al fuego al afirmar en los SAG Awards 2026 que "la boda ya ocurrió" y que el público simplemente "se la perdió". Días después, ratificó sus palabras ante otro medio con un escueto "dije lo que dije."

La madre de Zendaya, Claire Stoermer, publicó un enigmático Story de Instagram que tampoco disipó las dudas. La actriz, por su parte, ha seguido llevando el anillo en eventos como la Semana de la Moda de París y la ceremonia de los Oscar 2026.

