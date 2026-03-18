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Tom Holland ilumina el Empire State para promocionar Spider-Man: Brand New Day

"¡Hace un frío tremendo aquí fuera! Amo Nueva York. Los amo a todos", señaló el actor Tom Holland entre los gritos de sus pequeños fans y en pleno auge del tráiler recién lanzado

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 17:48
Tom Holland ilumina el Empire State para promocionar Spider-Man: Brand New Day

"Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spider-Man tan especial", indicó Holland.

 Foto: EFE.

Nueva York, Estados Unidos.- El actor británico Tom Holland (1996) presidió este miércoles el encendido de luces del icónico Empire State Building de Nueva York con los colores rojo y azul de Spider-Man, el súper héroe al que volverá a dar vida en su cuarta película en solitario de la saga, que estrena el 31 de julio.

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Holland también promocionó el tráiler completo de su nuevo filme desde lo alto del edificio, que aparece en el universo de Spider-Man y que visitó temprano en la mañana acompañado por un grupo de niños, algunos vestidos como el hombre araña, según muestra un video en redes sociales.

"El sol está a punto de salir en un día completamente nuevo aquí en la ciudad de Nueva York; nos encontramos en la cima del Empire State Building para lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'", señaló el actor, que agradeció a sus seguidores de todo el mundo por haber compartido previamente pequeños fragmentos del tráiler, de acuerdo con un comunicado.

"Eso estuvo increíble. Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spider-Man tan especial", indicó Holland, quien recorrió el Observatorio y comenzó así el día en una fría mañana en la ciudad.

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"¡Hace un frío tremendo aquí fuera! Amo Nueva York. Los amo a todos", señaló entre los gritos de sus pequeños fans.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Jon Watts: 'Spider-Man: Homecoming' ('Spider-Man: de regreso a casa', 2017); 'Spider-Man: Far From Home' ('Spider-Man: lejos de casa', 2019) y 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: sin camino a casa', 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga 'Spider-Man' también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya ('Dune', 'Euphoria'), con la que mantiene una relación.

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El reparto de la nueva película lo completan Jon Bernthal, como Punisher (Escorpión); Sadie Sink ('Stranger Things'); Tramell Tillman ('Severance'); Liza Colon-Zayas ('The Bear') y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone.

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Redacción web
Agencia EFE

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